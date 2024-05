Arsenal-fans falen hopeloos in poging Manchester City-spelers wakker te houden

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een groepje fans van Arsenal, die tevergeefs hebben geprobeerd om Manchester City-spelers uit hun slaap te houden.

Manchester City neemt het dinsdagavond op tegen Arsenals aartsrivaal Tottenham Hotspur. Arsenal, dat aan de leiding gaat in de Premier League en één punt voorsprong heeft op Man City, zal dinsdagavond dan ook hartstochtelijk voor Tottenham juichen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De belangen zijn zo groot, dat een groep Arsenal-fans, de Ashburton Army, in de nacht van maandag op dinsdag vuurwerk afstak bij het hotel van Manchester City, in een poging de spelers van hun belangrijke nachtrust te beroven. Wat blijkt echter: Pep Guardiola en zijn spelers overnachtten helemaal niet in dat hotel. Pas op dinsdagochtend maakten the Citizens de reis naar Londen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties