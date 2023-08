Arsenal ernstig bezorgd om diagnose voor Jurriën Timber: kruisbandletsel

Maandag, 14 augustus 2023 om 17:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:09

Jurriën Timber heeft zaterdag bij zijn Premier League-debuut voor Arsenal een zware knieblessure opgelopen, zo bevestigt De Telegraaf na eerdere berichtgeving van de Daily Mail. De rechtsbenige verdediger, die door Mikel Arteta opnieuw als linksback werd ingezet, heeft letsel opgelopen aan zijn voorste kruisband. De verdediger zal door zijn blessure naar verwachting maandenlang uitgeschakeld zijn.

Timber liep zijn blessure in de blessuretijd van de eerste helft op tegen Nottingham Forest (2-1 winst). De verdediger van Arsenal probeerde met een sliding de bal te onderscheppen, maar maakte daarbij een overtreding en liep zelf de meeste schade op. Hij greep met veel pijn naar zijn rechterbeen en moest behandeld worden. Toen Timber na enkele minuten weer opstond, kreeg hij geel van scheidsrechter Michael Oliver.

Er werd getwijfeld of Timber door kon, maar de Oranje-international keerde na rust terug op het veld. Dat was van korte duur. Bij een balcontact greep hij opnieuw naar zijn knie, om vervolgens gewisseld te worden. Sindsdien heeft Timber verschillende tests en scans ondergaan. De medische staf van Arsenal heeft vastgesteld dat het om een serieuze knieblessure gaat, maar de exacte diagnose is bij niet bekend. Er volgen nog meer tests.

De blessure is voor Timber een gigantische aderlating. De van Ajax overgekomen verdediger was juist bezig aan een geweldige start bij Arsenal. Timber mocht bij de seizoensouverture om de Community Shield tegen Manchester City (1-1, w.n.s.) starten als linksback en kreeg na afloop veel lof voor zijn optreden. Ook tegen Forest startte Timber vervolgens als linkervleugelverdediger.