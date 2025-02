Arsenal concreet in gesprek met wereldmiddenvelder; ook Bayern München hoopt op handtekening

Arsenal heeft de pijlen gericht op de binnenkort transfervrije Joshua Kimmich, zo verzekert Florian Plettenberg namens de Duitse tak van Sky Sport. Naar eigen zeggen is verlengen bij Bayern München nog altijd een optie voor de controleur, maar hij praat eveneens concreet met the Gunners.

Donderdag kwam via BILD naar buiten dat der Rekordmeisterde stekker uit de onderhandelingen met Kimmich heeft getrokken. Bayern zou het getreuzel van de polyvalente middenvelder zat zijn.

Plettenberg schetst vrijdagochtend een ander beeld. “Vanuit Kimmichs kamp wordt gezegd dat de gesprekken met Bayern nog steeds gaande zijn.”

Een langer verblijf in Beieren behoort dan ook tot de mogelijkheden. “Kimmich sluit een akkoord niet uit en Bayern is bereid opnieuw te onderhandelen, maar het mikt inmiddels wel op een salaris dat lager dan of gelijk is aan het huidige salaris.”

Naar verluidt onderhandelden de entourage van Kimmich en diens werkgever over een contract tot de zomer van 2028. Hierin zou een bruto jaarsalaris van tussen de 20 en 22 miljoen euro besproken zijn.

Arsenal hoopt te profiteren van de stokkende gesprekken tussen Kimmich en zijn werkgever en heeft ‘concrete interesse'. De voornaamste belager van Liverpool in de Premier League ziet in de Duits international de vervanger van Jorginho.

Volgens Plettenberg is er naast Arsenal nog een niet-Duitse club met belangstelling voor Kimmich. De transferspecialist gaat verder niet in op namen.