RB Leipzig-spits Benjamin Sesko staat in de belangstelling van meerdere Engelse topclubs, meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports. De 21-jarige Sloveen draait een sterk seizoen en heeft nog een langdurig contract bij de Duitse club. Toch kan zijn contract door bepaalde clausules interessant zijn voor andere clubs.

Vanaf komende zomer wordt een verkoopclausule in Sesko’s contract actief. De hoogte van deze clausule hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal doelpunten, assists en gespeelde wedstrijden. Het startbedrag ligt rond de 70 miljoen euro, maar door zijn huidige prestaties kan dit in de zomer oplopen tot zo'n 80 miljoen euro.

Volgens Plettenberg hebben vrijwel alle Engelse topclubs interesse getoond, waaronder Manchester United, Tottenham Hotspur en Arsenal. Alleen Manchester City haakt af. Zij versterkten hun aanval afgelopen winter al met Omar Marmoush van Eintracht Frankfurt en hebben met Erling Haaland hun eerste spits al in huis.

Sesko maakte in de zomer van 2023 de overstap naar RB Leipzig, dat hem voor 24 miljoen euro overnam van Red Bull Salzburg. Dit seizoen is hij goed op dreef met 17 doelpunten in 34 wedstrijden.

Voor Leipzig zelf verloopt het seizoen minder succesvol. De ploeg van trainer Marco Rose staat teleurstellend zesde in de Bundesliga. In de Champions League stelde het team teleur, met slechts één overwinning uit acht wedstrijden, wat resulteerde in een 32ste plaats.

Op zaterdag 8 maart speelt RB Leipzig de volgende competitiewedstrijd tegen SC Freiburg, de huidige nummer vijf. Ook in de DFB-Pokal is de club nog actief: in de halve finale wacht een uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart.