Arsenal, Chelsea en Tottenham nadrukkelijk geïnteresseerd in aanvaller met prijskaartje van honderd miljoen euro

Meerdere clubs tonen interesse in Borussia Dortmund-aanvaller Jamie Bynoe-Gittens, zo meldt BILD. De twintigjarige aanvaller was dit seizoen goed voor zeven doelpunten en vier assists in de Bundesliga. Dankzij deze cijfers heeft hij ook interesse gewekt van clubs uit zijn thuisland.

Volgens Engelse media wil Tottenham Hotspur de Engelse aanvaller aantrekken. Daarvoor moet Spurs diep in de buidel gaan tasten. Volgens BILD verlangt Dortmund honderd miljoen euro voor Gittens.

In Londen dreigt een biedoorlog te ontstaan: Arsenal en Chelsea zouden ook interesse hebben in de vleugelspeler. Dit kan problematisch zijn voor de Spurs, aangezien de financiële situatie van Arsenal en Chelsea beter is. Om Gittens naar Tottenham Hotspur Stadium te halen, zal de club hun transferrecord moeten verbreken.

Als BVB zich niet kwalificeert voor de Champions League, moet de club volgens BILD deze zomer minimaal één speler verkopen. Gittens levert het meeste geld op voor de club en lijkt verkocht te moeten worden. De jonge Engelsman staat open voor een vertrek bij Die Schwarzgelben.

Bynoe-Gittens maakte in april 2022 zijn Bundesligadebuut voor Dortmund in de gewonnen wedstrijd tegen VfL Wolfsburg (6-1). In de Champions League was Gittens vier keer trefzeker en leverde hij één assist.

Dortmund staat momenteel op de elfde plek en loopt acht punten achter op de top vier, die recht geeft op Champions League-plekken. In januari werd trainer Nuri Sahin ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.

BVB stelde Niko Kovac aan als vervanger van Sahin, maar tot dusver kon Kovac de slechte resultaten niet ombuigen. Na de 3-0 zege bij Sporting CP verloor Dortmund met 2-0 van VfL Bochum, nummer zeventien van de Bundesliga.