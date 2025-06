Arsenal bindt toptalent tot 2030: 'Ik wil alles winnen wat er te winnen valt'

Myles Lewis-Skelly blijft Arsenal trouw. De pas achttienjarige linksback ligt nu tot medio 2030 vast in het Emirates Stadium. De contractverlenging van de verdediger hing al enige tijd in de lucht.

''Ik ben trots en dolgelukkig'', jubelt het talent uit de eigen opleiding na het ondertekenen van de contracten. ''Het zijn simpele woorden, maar beschrijven wel perfect hoe het voelt om bij deze club te verlengen. Ik ben een fan en een droom is uitgekomen.''

''Ik wil iets nalaten. Ik wil alles winnen wat er te winnen valt in deze sport. Ik wil prijzen winnen op de grootste podia, maar tegelijkertijd iemand zijn die altijd leert en met beide benen op de grond blijft. Want dat is heel belangrijk'', aldus de ambitieuze back.

Lewis-Skelly brak vorig seizoen definitief door bij Arsenal en eindigde het seizoen met 39 optredens in alle competities. Hij debuteerde uit tegen Manchester City, dat Arsenal ternauwernood op 2-2 hield.

De talentvolle linksback scoorde net na de jaarwisseling voor het eerst in de Premier League, toen Arsenal met 5-1 over Manchester City heen walste. In het restant van het seizoen was hij een vaste waarde aan de linkerkant.

Lewis-Skelly tekende voor een assist in de memorabele 1-7 overwinning op PSV in de achtste finale van de Champions League. Dat deed de verdediger ook toen Real Madrid in de kwartfinale met 3-0 werd verslagen.

Het ging snel met Lewis-Skelly, want in maart van dit jaar volgde zijn debuut in het Engelse team. Inmiddels staan er drie interlands achter zijn naam en is de kans groot dat hij met Engeland naar het WK gaat in 2026.