Arsenal bibbert in slotfase maar begint nieuwe titeljacht wel met zege

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 16:01 • Rian Rosendaal

Arsenal is het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen met een 2-1 overwinning op Nottingham Forest. De basis voor de zege werd gelegd in de eerste helft door doelpunten van Eddie Nketiah en Bukayo Saka. Smet op de zege van the Gunners was het uitvallen van Jurriën Timber, die kort na rust een knieblessure opliep en direct moest worden gewisseld door manager Mikel Arteta. Het is nog niet bekend wat de ernst van de blessure van de verdediger is.

Arteta koos opnieuw voor Timber op de linksbackpositie, net als vorige week in het duel met Manchester City om de Community Shield. Er waren tevens basisplaatsen voor de andere zomeraanwinsten Kai Havertz en Declan Rice. De nog niet fitte Gabriel Magalhães begon op de bank bij de thuisclub, waardoor Ben White doorschoof naar het hart van de defensie en Thomas Partey als rechtsback startte. Het duel met Forest begon niet zoals gepland om 13.30 uur Nederlandse tijd, maar een halfuur later. Vanwege problemen met het scannen van tickets stonden er lange rijen voor de ingang en werd besloten om de aftrap met dertig minuten uit te stellen.

Het eerste doelpunt van Arsenal viel in de 25ste minuut. Gabriel Martinelli kreeg de handen op elkaar met een fraaie pirouette en hakbal op Nketiah, die wegdraaide van zijn bewakers en zijn van richting veranderde schot van binnen de zestien in het doel zag belanden: 1-0. Slechts zes minuten later verdubbelde Arsenal de voorsprong. Saka trok vanaf rechts naar binnen en krulde de bal op magistrale wijze in de linkerbovenhoek: 2-0. De titelkandidaat behaalde zonder grote problemen de rust, al waren er toen al zorgen om de knie van Timber na een ongelukkige overtreding op Brennan Johnson. Hij greep met veel pijn naar het onderbeen en moest behandeld worden. Toen Timber na enkele minuten weer opstond, kreeg hij geel van scheidsrechter Michael Oliver.

De voormalig Ajacied moest kort na de hervatting definitief de strijd staken. Hij ging ongelukkig door zijn knie, terwijl er helemaal geen tegenstander van Forest in de buurt was. Timber bleef aangeslagen op de grond liggen en moest direct worden gewisseld door Arteta. Takehiro Tomiyasu nam de plaats in van de ongelukkige Oranje-international. Arsenal wilde de seizoensopener definitief in het slot gooien, maar slaagde daar niet in. Forest wist het zelfs nog spannend te maken in de slotfase. Na een fraaie solo van eigen helft van Anthony Elanga wist Taiwo Awoniyi van dichtbij de 2-1 binnen te tikken. Het bleef tot het einde spannend in het Emirates Stadium en na de zeven minuten aan blessuretijd kon Arsenal de eerste zege bijschrijven.