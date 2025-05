Arnold Bruggink over Salah-Eddine: ‘Als we geen Europa League hadden gespeeld…’

Arnold Bruggink vertelt bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN meer over de transfer van Anass Salah-Eddine naar AS Roma.

Salah-Eddine maakte deze winter na een heuse soap de overstap van Twente naar AS Roma. De geboren Amsterdammer stond in de nadrukkelijke belangstelling van PSV en had ook interesse vanuit Duitsland en Engeland.

De overstap kwam niet zonder slag of stoot tot stand. “Weinig slapen, weinig eten en je bent er continu mee bezig”, vertelde de linksback eerder over die situatie. De jeugdinternational van Oranje haakte uiteindelijk last-minute af voor het duel tegen Go Ahead Eagles.

“Hij was er letterlijk ziek van dat hij die transfer niet kon maken”, vertelt Bruggink. “Wij lieten hem niet gaan omdat er niet genoeg geld werd geboden. Dan mag hij daar teleurgesteld over zijn, maar hij heeft een contract bij ons en wij mogen hem dan tegenhouden. Hij kon er niet van slapen, dus ik heb hem zoveel aan de telefoon gehad in die periode…”

Uiteindelijk kwam AS Roma weer op de lijn en gingen de gesprekken verder. “Daarna ontstond de situatie dat AS Roma terugkwam met een hoger bod, waardoor wij weer in gesprek zijn gegaan.

Volgens de technisch directeur van Twente is de Europa League cruciaal geweest voor de Enschedeërs. “Dat is wat de Europa League met ons ook heeft gedaan. Ik durf wel te zeggen dat als wij geen Europa League hadden gespeeld, dan had Salah-Eddine niet bij AS Roma gespeeld. Want hij heeft in die wedstrijden laten zien dat hij een hoog niveau kan aantikken.”