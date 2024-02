Arno Vermeulen stelt zich live op tv beschikbaar als directeur van AZ

Arno Vermeulen staat niet onwelwillend tegenover een aanstelling als algemeen directeur bij AZ, zo laat hij tijdens de live-uitzending van Voetbalpraat weten. Eerder op de maandag werd bekend dat Robert Eenhoorn na tien jaar afzwaait bij AZ, waardoor er komende zomer een vacature vrijkomt. De journalist zou die functie stiekem wel willen vervullen.

“Wat er waar is van het gerucht dat ik wel algemeen directeur van AZ zou willen worden? Haha, ik zei vandaag in een podcast toen het nieuws binnenkwam dat ik wel even een sollicitatiebrief zou gaan sturen”, geeft Vermeulen aan.

“Nou kijk, ik kom wel uit Alkmaar en het is echt mijn club. Om te werken bij een club waar je als jongetje op de tribune zat heeft in de verte iets uitdagends. Maar ik ben journalist, en geen directeur van een voetbalclub.”

“Of ik het zou willen? Ik zeg geen nee. Misschien boeit het me wel enorm. Het is nooit eerder op mijn pad gekomen. Ik weet ook niet of het nu wel op mijn pad komt. Wat ik zou kunnen toevoegen bij AZ?”

“Ik heb deze baan nooit eerder gehad. Wel denk ik dat het handig is dat je als journalist al lang deel uitmaakt van de voetballerij. Ik heb voor een deel ervaring met leidinggeven, dat heb ik bij de NOS ook gedaan.”

“Er zijn best wat raakvlakken. Er zijn journalisten die ook wel in een andere rol in de voetballerij kunnen zitten”, benadrukt Vermeulen. “Ted van Leeuwen heeft ook aardig aansluiting gevonden.”

"Of ik me opwerp als kandidaat? Misschien gaat dat te ver. Maar ergens vind ik het wel interessant", besluit hij. Kenneth Perez en Martijn Krabbedam zien het als een open sollicitatie. "Hij is beschikbaar", geeft het duo aan.

