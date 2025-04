Gaat Luuk de Jong binnenlandse transfer maken? 'Dat heb ik in de wandelgangen gehoord'

Arno Vermeulen denkt dat Luuk de Jong zijn aflopende contract bij PSV niet gaat verlengen, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. Sterker nog, hij beweert dat de 34-jarige spits zijn carrière kan vervolgen bij FC Utrecht.

Het optreden van Sébastien Haller tegen FC Groningen (3-1) wordt besproken met Ron Jans, die zondag te gast is in het voetbalpraatprogramma. Daarbij wordt geconcludeerd dat het haast onhaalbaar is om Haller na dit seizoen te behouden voor de Eredivisie.

“Ik zou hem er wel graag bij willen houden, maar als je gaat kijken naar van wie hij is, Borussia Dortmund. Dan is de kans niet zo groot dat hij blijft, gezien zijn salaris”, zo vertelt Utrecht-trainer Jans.

“Als dat niet doorgaat, klopt het dat jullie dan lonken naar Luuk de Jong?”, vraagt Vermeulen aan Jans. “Nee, ik weet echt nergens van”, reageert hij met een verbaasd gezicht. Vermeulen wil vervolgens wel graag weten of Jans de komst van De Jong zou zien zitten.

“Ik wil eerst met mijn spitsen praten, voordat ik dat hier bespreek. We hebben er namelijk vier. Dit nieuws van Luuk de Jong heb ik nog nooit eerder gehoord, dat meen ik echt. Dus dat speelt bij ons intern helemaal niet op dit moment. Ik denk dat De Jong op dit moment een salaris heeft wat hij bij ons niet kan verdienen.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst wil nog graag van Vermeulen weten waar hij de geruchten rondom De Jong vandaan heeft. “Dat heb ik in de wandelgangen gehoord”, zo luidt zijn antwoord.

De Jong beschikt bij PSV zoals bekend over een aflopend contract. Voetbal International berichtte deze week dat de aanvoerder van de Eindhovenaren pas na dit seizoen wil beslissen of hij langer door wil in het Philips Stadion.