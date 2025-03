Arne Slot ziet interesse voor Liverpool-speler op gang komen

Wataru Endo mag deze zomer vertrekken bij Liverpool, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Sport. De 32-jarige middenvelder komt niet per se voor in de plannen van Arne Slot en is dus mogelijk bezig aan zijn laatste maanden bij the Reds. Eintracht Frankfurt is geïnteresseerd in zijn diensten, klinkt het.

De Duitsers hebben geïnformeerd naar Endo. De Japanner is een kandidaat om in de zomer over te komen, maar andere namen worden ook nog overwogen door Eintracht.

Endo speelt sinds medio 2023 voor Liverpool, dat hem destijds voor twintig miljoen euro overnam van VfB Stuttgart. De middenvelder kwam in zijn eerste seizoen op Anfield tot liefst 44 wedstrijden.

Na het vertrek van Jürgen Klopp veranderde het perspectief van Endo echter. Slot gebruikt hem voornamelijk als invaller in de (absolute) slotfase om een resultaat over de streep te trekken.

Endo kwam tot dusver tot 14 invalbeurten en 137 minuten in de Premier League. De Japanner stond geen enkele keer in de basis in de competitie. In totaal maakte de middenvelder 26 keer zijn opwachting voor the Reds dit seizoen.

De 69-voudig international van Japan is niet de enige speler die deze zomer mag vertrekken van Slot. Sky Sports wist enkele weken geleden al te melden dat ook Caoimhin Kelleher, Harvey Elliot, Frederico Chiesa en Diogo Jota uit kunnen kijken naar een nieuwe club.