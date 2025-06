'Arne Slot zet transfercarrousel in gang: Premier League-club aast op Quilindschy Hartman'

Quilindschy Hartman staat in de belangstelling van AFC Bournemouth, zo weet Luca Bendoni van Sky Sports te melden. De linksback wordt gezien als opvolger van Milos Kerkez die op weg is naar Liverpool.

Liverpool bereikte volgens verschillende internationale media reeds een persoonlijk akkoord met Kerkez. De Hongaar van Bournemouth moet op Anfield de opvolger worden van Andy Robertson, die afgelopen seizoen vaker dan hij zou willen tot de dissonanten van the Reds behoorde.

The Cherries verlangen volgens transferjournalist Ben Jacobs een zak geld ter waarde van minstens 40 miljoen pond, omgerekend ruim 47 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag uiteindelijk nog hoger uitvalt.

Kerkez, die overkwam van AZ, tekende in de zomer van 2023 een verbintenis voor vijf seizoenen. Bournemouth kent derhalve geen enkele haast om de 21-jarige verdediger van de hand te doen, hoe graag hij dat zelf ook wil.

Toch is Bournemouth al bezig met het vinden van een eventuele opvolger. De Premier League-club heeft drie namen op de shortlist staan: Hartman, Adrien Truffert en Quentin Merlin.

Volgens Transfermarkt is Hartman momenteel 14 miljoen euro waard. Het is de vraag of Feyenoord een dergelijk bedrag gaat ontvangen voor de goedlachse vleugelverdediger. Hartman heeft nog maar een eenjarig contract en lijkt vooralsnog niet van plan om die verbintenis te gaan verlengen.

Tot dusver speelde Hartman 83 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en twaalf assists.