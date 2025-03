Arne Slot zet drie in Nederland bekende namen op zijn wensenlijstje bij Liverpool

Arne Slot voelde er bij zijn komst naar Liverpool vorig jaar weinig voor om grote namen binnen te halen. Aankomende zomer pakt de Nederlandse manager wél flink uit, zo voorspelt Engeland-kenner Marcel van der Kraan donderdag in een bijdrage voor De Telegraaf.

Rechtsback Trent Alexander-Arnold wordt al een poos begeerd door Real Madrid, terwijl zijn collega op links Andy Robertson zijn topniveau van weleer niet meer lijkt te halen. Daarnaast is Virgil van Dijk inmiddels 34 jaar oud en heeft de Nederlandse centrumverdediger niet het eeuwige leven op Anfield.

Slot heeft meerdere problemen op defensief vlak. Joe Gomez is lang uit de roulatie en Conor Bradley is ook niet inzetbaar bij Liverpool. Slot zag Ibrahim Konaté dinsdag in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain, dat Liverpool uitschakelde, van het veld strompelen.

Volgens De Telegraaf zijn in ieder geval drie verdedigers op de radar van Slot verschenen: Dávid Hancko van Feyenoord en Dean Huijsen en Milos Kerkez, die een geweldig seizoen doormaken in de Premier League bij Bournemouth.

Kerkez werd in 2023 voor achttien miljoen euro opgehaald bij AZ. Richard Hughes was destijds verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van Bournemouth en is heden ten dage sportief directeur van Liverpool. The Cherries vragen minstens 45 miljoen euro voor Kerkez, die ook wordt gevolgd door Chelsea.

Hancko lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Feyenoord, dat een prijskaartje van 35 miljoen euro om de nek van de aanvoerder heeft gehangen. Het is de vraag of Juventus dat bedrag wil neerleggen deze zomer. Voor Liverpool lijkt een dergelijke transfersom geen probleem te zijn.

Diverse Engelse media verwachten dat Liverpool meer kans maakt op het binnenhalen van Huijsen. Volgens Fabrizio Romano beschikt de verdediger over een clausule in zijn tot medio 2030 lopende contract bij Bournemouth, waardoor hij de club voor 60 miljoen euro kan verlaten.