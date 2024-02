Arne Slot zet Calvin Stengs op nummer 10-positie en slachtoffert Zerrouki

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor het TOTO KNVB Beker-duel met AZ. De oefenmeester kiest door de kuitblessure van Justin Bijlow voor Timon Wellenreuther onder de lat. Op het middenveld is Ramiz Zerrouki het slachtoffer van de basisplaats voor Bart Nieuwkoop. De kwartfinale in De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord, dat de komende acht weken niet kan beschikken over Bijlow. De verdediging bestaat uit Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Op het middenveld kondigde Slot al aan meer creativiteit te willen zien, waardoor Calvin Stengs terugkeert op 10. Achter Stengs vormen Mats Wieffer en Quinten Timber de rest van het middenveld. Op de rechtsbuitenpositie komt er een plek vrij voor Nieuwkoop, die net als Santiago Gimenez en Igor Paixão in de aanval staat.

De winnaar van de kwartfinale zal gezien de overgebleven ploegen direct de favoriet zijn om het bekertoernooi op zijn naam te schrijven. Het gevoel bij Feyenoord is na de 0-1 competitiezege van zondag op AZ goed, al hakte de blessure van Bijlow er flink in. Het is de zoveelste blessure voor de Oranje-international, die er zichtbaar doorheen zat toen hij zijn nieuwe blessure opliep.

“Natuurlijk, twee dagen later in iets mindere mate dan zondag, maar het lijkt me duidelijk dat dit een enorme teleurstelling voor hem is”, vertelde Slot. ‘“Op zondag heb ik ook gezegd dat hij over een geweldige mentaliteit beschikt en de komende drie weken zeker niet huilend in een hoekje zal zitten. Hij zal er alles aan doen om hier sterker uit te komen.''

Het veldspel van de Rotterdammers was zondag verre van overtuigend. “Het is wel extra lekker dat je daardoor wint en dan maakt het natuurlijk niet uit hoe je hem maakt”, blikte matchwinner Wieffer terug bij Feyenoord ONE. De middenvelder denkt niet dat het per se een voordeel is dat Feyenoord AZ tweemaal binnen vier dagen treft. “Beide teams zitten een beetje in hetzelfde schuitje, want je weet wel wat je kan verwachten en je kan snel aanpassen aan wat de vorige keer minder ging."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Nieuwkoop, Gimenez, Paixão.

Opstelling AZ: n.n.b.

