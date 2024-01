Arne Slot: ‘Ze hoeven maar naar het strafschopgebied te kijken...’

Arne Slot verscheen zondag zichtbaar geïrriteerd en gefrustreerd voor de camera. Voor de trainer van Feyenoord voelt het gelijkspel tegen NEC (2-2) als een nederlaag. Slot heeft zich geërgerd aan de manier waarop zijn ploeg de tegendoelpunten incasseerde. "Wat mij het meest heeft geïrriteerd? Nou, wat mij bijna iedere keer irriteert", aldus Slot bij ESPN.

Feyenoord was in de eerste helft veel sterker dan NEC, maar incasseerde vlak voor het rustsignaal de 2-1. De goal van Dirk Proper viel uit een standaardsituatie, zoals Feyenoord dit seizoen al vaak werd geklopt. "Ze hoeven maar naar onze zestien te kijken en ze hebben een goal. Ik chargeer het uiteraard een beetje, maar hoe is het in godsnaam mogelijk dat we twee tegengoals hebben? Dat is ondenkbaar als je naar de wedstrijd hebt gekeken."

Zelf maakte Feyenoord via Javairô Dilrosun en Santiago Gimenez twee goals. "Als wij thuis tegen NEC spelen horen wij bij rust met 2, 3 of 4-0 voor te staan, dat is normaal. Over de eerste 45 minuten ben ik super tevreden, alleen valt er in de extra tijd een goal, bij een van de eerste keren dat ze überhaupt in de buurt kwamen van onze zestien, en dan overdrijf ik volgens mij echt niet."

Een vrije trap werd door Philippe Sandler breed gekopt, waarna Proper de bal voor het inlopen had. "Via-via-via valt-ie erin... Dan weet je dat je een hele lastige tweede helft gaat spelen, want de tegenstander houdt ondanks een zware eerste helft een goed gevoel over. Dan ga je met 2-1 de rust in, wat geen enkel recht deed aan de verhoudingen op het veld."

Feyenoord-keeper Justin Bijlow blunderde vervolgens bij een afstandsschot van Magnus Mattsson: 2-2. "Als zij dan in de tweede helft binnen acht minuten weer in de buurt komen van onze zestien, en een bal van 25 meter binnenschieten, dan speel je vervolgens een hele, hele, hele moeizame wedstrijd."

"De tweede helft was gewoon heel moeilijk. Dan probeer je vanaf de zijkant nog van alles met allerlei aanvallende wissels, maar je kan geen spits inbrengen..." Feyenoord-spits Ayase Ueda is met Japan actief op de Azië Cup.

Na een uur spelen werd Igor Paixão door Slot naar de kant gehaald. Het verbaasde verslaggever Hans Kraay junior dat niet Luka Ivanusec, maar Leo Sauer het veld in werd gebracht.

Slot verklaart die wissel. "Als je Leo Sauer vorige week hebt zien spelen tegen FSV Mainz (1-2 verlies in een oefenduel, red.), dan heb je heel veel vertrouwen dat hij vandaag goed zou kunnen invallen. Hij is ook goed in de een-tegen-een en in de versnelling, dus kreeg hij vandaag de kans. Dat zegt niks over de hiërarchie, maar wel over wat wij dachten vandaag nodig te hebben."

Slot wil het na afloop niet hebben over mogelijke aankopen. "Ik denk dat wel bekend is wat ik wil, maar ik vind het nooit sterk om dat op tv te gaan zeggen na een nederlaag."

