Arne Slot wordt op zijn vroegst in dit duel kampioen met Liverpool

Hoewel Liverpool zondag nog onderuitging, zijn er in Engeland weinig mensen die twijfelen aan wie er aan het einde van de rit met de Premier League-trofee in de handen staat. Met nog zeven speelrondes te gaan zet Voetbalzone op een rij hoe, waar en wanneer Arne Slot de titel kan veiligstellen.

Ook Liverpools voornaamst ‘concurrent’ Arsenal liet afgelopen weekeinde punten liggen. De formatie van Mikel Arteta wist op Goodison Park niet voorbij Everton te komen: 1-1. Zodoende lopen the Gunners wel een punt in op de koploper.

Echt in de buurt komt Arsenal met een achterstand van elf punten (73 om 62) nog niet. De werkgever van Jurriën Timber kan nog maximaal 21 punten verzamelen in het restant van het seizoen, waarmee het op een totaal van 83 uit zou komen.

Liverpool heeft zodoende nog elf punten nodig om de twintigste landstitel aan de prijzenkast toe te voegen. Over vier wedstrijden kan Slot dus zijn eerste grote prijs pakken in Engeland. Chelsea-uit in speelronde 35 is het affiche waarin het kan gebeuren.

Mocht Arsenal zich nog verslikken in de komende competitiewedstrijden, kan Liverpool al eerder kampioen zijn. Op zijn vroegst liften the Reds de beker op 20 april, op bezoek bij het met degradatie bedreigde Leicester City van Ruud van Nistelrooij (speelronde 33).

Daarvoor moet Liverpool winnen van zowel the Foxes als West Ham United, in de week ervoor. Bovendien moet Arsenal dan verliezen van Brentford en Ipswich Town. Mocht de Merseyside-ploeg in de komende weken de nodige punten verspelen, kan speelronde 36 vuurwerk opleveren. Dat weekeinde ontvangt Liverpool Arsenal op Anfield.

Resterend programma Liverpool

Zondag 13 april: Liverpool - West Ham United

Zondag 20 april: Leicester City - Liverpool

Zondag 27 april: Liverpool - Tottenham Hotspur

Zondag 4 mei: Chelsea - Liverpool

Zondag 11 mei: Liverpool - Arsenal

Zondag 18 mei: Brighton & Hove Albion - Liverpool

Zondag 25 mei: Liverpool - Crystal Palace

Resterend programma Arsenal