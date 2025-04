Arne Slot wint met Liverpool twintigste landstitel in de clubhistorie

Liverpool is zondag voor de twintigste keer in de clubhistorie kampioen van Engeland geworden. De ploeg van Arne Slot kwam tegen Tottenham Hotspur nog vroeg op achterstand op Anfield, maar stelde via doelpunten Luis Díaz, Alexis Mac Allister en Cody Gakpo nog voor rust orde op zaken. In de tweede helft liep het uit naar een zeer ruime zege: 5-1. Daarmee is Slot de eerste Nederlandse manager die kampioen wordt in de Premier League.

Bij Liverpool had Slot een basisplaats ingeruimd voor alle drie de Nederlanders. Virgil van Dijk vormde zoals vertrouwd het centrale duo met Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch stond opgesteld als controlerende middenvelder en Cody Gakpo was de linksbuiten van dienst, al wisselde hij voortdurend met Luis Díaz, die op papier in de spits begon.

The Reds begonnen sterk aan het kampioensduel en creëerden al binnen twee minuten een aardige kans. Mohamed Salah kon uithalen na een vlotte combinatie met Mac Allister, maar zijn inzet vloog een metertje over het doel van doelman Guglielmo Vicario.

In de twaalfde minuut werd het plotseling heel stil op Anfield. Uit een hoekschop van James Maddison kon voormalig Liverpool-speler Dominic Solanke hard binnenknikken: 0-1. Lang duurde het echter niet voordat de ploeg van Slot een antwoord gaf.

Een schitterend steekballetje van Salah kwam bij Dominik Szoboszlai, die de bal zonder te kijken voor de goal bracht. Daar was de inglijdende Díaz er om de 1-1 op het bord te zetten. De grensrechter stak vervolgens zijn vlag in de lucht voor buitenspel, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter kon Anfield toch juichen.

Daar liet Liverpool het niet bij. Gravenberch kon Archie Gray gemakkelijk van de bal zetten, waarna Mac Allister vanaf de rand van de zestien genadeloos uithaalde voor de 2-1. Nog voor rust werd die voorsprong verdubbeld via Gakpo. De Nederlander maakte heel handig de bal vrij voor een schot en liet met een bekeken balletje Vicario kansloos: 3-1. Een prachtig moment voor de Nederlander, die zijn doelpunt op iconische wijze vierde.

De tweede helft speelde Liverpool als een ware kampioen uit. Gas teruggenomen werd er nauwelijks en de kansen bleven zich opvolgen. Na ruim een uur spelen zorgde Salah met een fraaie actie voor de 4-1, waarna Szoboszlai na een sterke balverovering van Gakpo bijna de vijfde op zijn schoen had.

De 5-1 liet echter niet lang op zich wachten. Een voorzet van Trent Alexander-Arnold werd door de ongelukkige Destiny Udogie in zijn eigen doel gelopen. Dat zou uiteindelijk de eindstand zijn. De voorsprong van Liverpool op Arsenal bedraagt vijftien punten, waardoor The Reds niet meer in te halen zijn in de resterende vier duels.