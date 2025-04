'Arne Slot wil naast Milos Kerkez nog een speler uit de Premier League naar Liverpool halen'

Liverpool wil een dubbelslag slaan bij AFC Bournemouth, zo meldt Relevo. Niet alleen Milos Kerkez moet de selectie van manager Arne Slot versterken, maar ook Antoine Semenyo moet naar Anfield komen.

The Reds hebben Semenyo meermaals bekeken en zijn overtuigd. Komende zomer moet hij, net als Kerkez, tekenen in Liverpool.

Semenyo ligt bij Bournemouth nog tot medio 2029 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 35 miljoen euro.

De 25-jarige buitenspeler speelt sinds januari 2023 voor Bournemouth. Destijds werd Semenyo voor 10,25 miljoen euro overgenomen van Bristol City.

Semenyo is bezig aan een goed seizoen in de Premier League. In 30 competitiewedstrijden was hij goed voor 7 doelpunten en 5 assists.

Voor Kerkez zal Bournemouth nog hoger in de boom zitten. De voormalig linksback van AZ moet naar verluidt liefst 55 miljoen euro opleveren.

Liverpool won dit seizoen drie keer van Bournemouth. In die onderlinge duels wisten Kerkez en Semenyo zich niet te onderscheiden.