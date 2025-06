Arne Slot wil aanvaller niet kwijt: Liverpool wijst bod FC Barcelona af

Luis Díaz heeft op een persconferentie in zijn thuisland Colombia gereageerd op de transfergeluiden rondom zijn persoon. De aanvaller van Liverpool geniet concrete interesse van FC Barcelona, dat een eerste bod afgeslagen heeft zien worden.

Díaz heeft een contact tot medio 2027 op Anfield, waardoor de vraagtekens over een eventueel vertrek niet geheel uit de lucht komen vallen. Liverpool zou deze zomer aanzienlijk meer kunnen cashen voor de Colombiaan dan volgende zomer, als hij zijn contract niet verlengt.

Barcelona is nadrukkelijk geïnteresseerd in Díaz en heeft een eerste bod neergelegd bij Liverpool, maar de Engelsen willen niet meewerken. Manager Arne Slot wil de 28-jarige aanvaller ook komend seizoen tot zijn beschikking hebben.

De hoogte van het bod is vooralsnog onbekend, al wordt verwacht dat Díaz zo'n tachtig miljoen euro zou moeten opleveren bij een verkoop deze zomer. Echter blijft Liverpool voorlopig bij zijn standpunt dat een verkoop onbespreekbaar is.

Mogelijk komt daar verandering in als Liverpool erin slaagt zijn droomtarget, Florian Wirtz, weet over te nemen van Bayer Leverkusen. Ondanks het standpunt van Liverpool is Díaz in gesprek met andere clubs. "Ik ben heel gelukkig bij Liverpool", zegt hij een dag voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Peru.

"Ik heb de transfer naar Liverpool altijd gemanifesteerd en ben daar vanaf de eerste dag met open armen ontvangen. We zijn in gesprek met Liverpool, want het is duidelijk dat we in gesprek zijn met clubs." Naast Barcelona is er ook interesse uit Saudi-Arabië.

"Dat is normaal wanneer de markt opent. We gaan voor de beste oplossing voor alle partijen. Ik wacht af wat er gaat gebeuren. Als Liverpool mijn contract verlengt, of als ik mijn overige twee contractjaren uitdien, zal ik blij zijn. Het is aan hen", aldus Díaz.

Díaz maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Porto naar Liverpool, dat 54 miljoen euro voor hem overhad. In de 148 wedstrijden tot nu toe kwam hij tot 41 goals en 23 assists. Afgelopen seizoen was hij niet helemaal zeker van een basisplaats, mede door de aanwezigheid van Cody Gakpo.