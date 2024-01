Arne Slot weigert Feyenoord rigoureus te wijzigen ondanks sof tegen NEC

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt. De trainer van de Rotterdammers voert geen wijzigingen door ten opzichte van het 2-2 gelijkspel tegen NEC. Dat houdt onder meer in dat Luka Ivanusec het andermaal moet doen met een reserverol. Het uitduel met Vitesse begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Justin Bijlow staat onder de lat bij de Rotterdammers. De verdediging wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld staan Mats Wieffer en Quinten Timber achter nummer 10 Calvin Stengs. Spits Santiago Gimenez wordt geflankeerd door Javairô Dilrosun (rechts) en Igor Paixão (links).

Voor Vitesse begon de hervatting van de Eredivisie hoopvol. Tegen FC Utrecht behaalde de ploeg van Edward Sturing een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie én maakte Davy Pröpper zijn rentree na een zware knieblessure. Midweeks stond Pröpper in de basis in het TOTO KNVB Bekerduel met AFC en dat hoogtepunt luisterde hij op met de enige en dus winnende treffer.

Voor degradatiekandidaat Vitesse belooft de tweede seizoenshelft een bijzonder spannende te worden. De Arnhemmers willen zich dan ook deze winter nog graag versterken. “We verwachten dat we op korte termijn onze eerste versterking kunnen presenteren”, liet interim-algemeen directeur Peter Rovers weten op de clubwebsite. “We moeten creatief zijn, waarbij er met name gekeken wordt naar huurlingen.”

Voor Feyenoord begon 2024 teleurstellend. De Rotterdammers waren met een 2-0 voorsprong op NEC hard op weg naar een reguliere zege, die er niet kwam (2-2). De achterstand op koploper PSV bedroeg voor aanvang van deze speelronde alweer twaalf punten. Slot kampte bovendien enige tijd met ziekte, waardoor hij al moest afzeggen voor de nieuwjaarsreceptie en ook vrijdag niet aanwezig was op de persconferentie.

Wel blikte de oefenmeester op de clubwebsite van de Rotterdammers vooruit op het duel in Arnhem. “We hebben onszelf in die wedstrijd tekort gedaan, zoals ons dat dit seizoen al te vaak is overkomen.” Toch prijst Slot zijn ploeg ook voor de fraaie aanvallen tegen NEC. "Daar willen we graag een vervolg aan geven, zodat de uitslag zondag en in de tweede seizoenshelft vaker recht zal doen aan de verhoudingen op het veld”, aldus Slot.

Opstelling Vitesse: Room; Oroz, Isimat-Mirin, Hendriks, Cornelisse; Domgjoni, Meulensteen, Van Ginkel; Boutrah, Visser, Manhoef

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Dilrosun, Gimenez, Paixão.

