Arne Slot wacht loodzware opgave in de Champions League; Real Madrid loot Atlético

De volledige loting van de achtste finales van de Champions League is bekend. Vrijdagmiddag werd in het Zwitserse Nyon geloot tussen de overgebleven zestien teams.

PSV gaat het in de achtste finale opnemen tegen Arsenal. De Londenaren bleven ongeslagen in de eerste fase van het miljardenbal.

Feyenoord gaat het met de nieuwe trainer Robin van Persie opnemen tegen Inter Milan. De Italiaanse club wist maar liefst zeven keer de nul te houden in de eerste fase.

Real Madrid wist in de tussenronde overtuigend Manchester City naar huis te sturen. In de volgende ronde staat een Madrileense derby tegen Atlético Madrid te wachten. Bayern München neemt het in een Duits onderonsje op tegen Bayer Leverkusen.

Aston Villa gaat spelen tegen Club Brugge en Borussia Dortmund neemt het in de achtste finale op tegen LOSC Lille. Benfica en FC Barcelona gaan elkaar opnieuw zien. Eerder werd het in de eerste fase van het toernooi 4-5 voor de Catalanen.

Arne Slot gaat het met zijn Liverpool opnemen tegen Paris Saint-Germain. De Parijzenaren waren in de tussenronde nog met maar liefst 10-0 te sterk voor de landgenoten van Stade Brest.

Volledige loting:

Feyenoord - Inter Milan

PSV - Arsenal

Borussia Dortmund - LOSC Lille

Aston Villa - Club Brugge

Benfica - FC Barcelona

Real Madrid - Atlético Madrid

Bayer Leverkusen - Bayern München

Liverpool - Paris Saint-Germain