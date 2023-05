Arne Slot vraagt de KNVB na zege van Feyenoord om nieuwe regelgeving

Zondag, 7 mei 2023 om 17:40 • Guy Habets

Arne Slot kon niet genieten van de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord, die in een 0-2 zege voor de Club van Zuid eindigde. Dat had enerzijds te maken met het spel van de ploeg van Slot, maar ook met de grasmat in Kralingen. Excelsior heeft kunstgras en besloot dat voor de wedstrijd niet te sproeien.

Het kunstgras bij Excelsior was zeer stroef en zo kon Feyenoord de bal niet snel rond laten gaan. "Er zijn veel mensen tegenstander van kunstgras, maar daar behoor ik niet toe", begint Slot zijn betoog na afloop bij ESPN. "Voor een voetballend team vind ik het een geweldige ondergrond, maar dan moet je er wel op zaterdagavond op spelen. Dan ligt er een beetje dauw. Of het moet natuurlijk gesproeid zijn, en dat was nu niet zo."

Daar vond de oefenmeester van Feyenoord wel wat van, zo bleek uit zijn reactie. "Door het niet sproeien van het veld kon Excelsior hun speelplan geweldig uitvoeren. Prima, dat hebben ze goed gedaan. Het maakte het voor ons wel enorm om ook maar enigzins snelheid in de wedstrijd te krijgen. Dat had ik ook al wel zo ingeschat. Eigenlijk vind ik wel dat je als Eredivisie daar regelgeving over moet maken. Als je kunstgras hebt, moet je wel sproeien."

Uiteindelijk won Feyenoord dankzij twee goals van Santiago Giménez wel bij de stadgenoot. Veel meer positiefs kon Slot niet uit de wedstrijd halen. "We speelden heel slecht, ondanks dat we niet hebben verloren. We hadden ook veel geluk, want we maken de twee kansen die we krijgen af en Justin Bijlow heeft een aantal keer goed opgetreden. Op naar volgende week? Ja, daar kijken we enorm naar uit. Hopelijk kunnen we ons eerste matchpoint al verzilveren."