Arne Slot voert één zeer opvallende wijziging door in opstelling Feyenoord

De opstelling van Feyenoord voor het TOTO KNVB Bekerduel met PSV is bekend. Trainer Arne Slot voert één wijziging door ten opzichte van het Eredivisie-duel met Vitesse. Bart Nieuwkoop staat als rechtsbuiten opgesteld, wat ten koste gaat van Javairô Dilrosun. Quilindschy Hartman en Calvin Stengs zijn fit genoeg bevonden. De bekerkraker in De Kuip begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Justin Bijlow verdedigt het Rotterdamse doel. Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hartman vormen de defensie. Op het middenveld wordt nummer 10 Stengs in zijn rug gesteund door Quinten Timber en Mats Wieffer. Spits Santiago Gimenez wordt geflankeerd door Nieuwkoop (rechts) en Igor Paixão (links).

In de aanloop naar de absolute kraker in de achtste finale van het bekertoernooi was het bij Feyenoord vooral de vraag of Slot zou kunnen beschikken over Hartman en Stengs. Eerstgenoemde viel afgelopen zondag tegen Vitesse nog uit met een beknelde zenuw, maar is fit genoeg om te starten. Dat geldt ook voor Stengs, die eveneens niet geheel fit uit het duel in GelreDome kwam.

Voor Feyenoord lijkt de TOTO KNVB Beker de enige kans op een nationale prijs dit seizoen. Ondanks dat PSV afgelopen weekend punten liet liggen tegen FC Utrecht (1-1), bedraagt het gat tussen de koploper uit Eindhoven en Feyenoord nog altijd tien punten. “Elke wedstrijd in een bekertoernooi of knock-outfase voelt als een finale", vertelde Slot dinsdag op de afsluitende persconferentie.

“Omdat, maar dat kan je je zelf ook bedenken, als je verliest er direct uit ligt. We zijn niet elke dag bezig met op de Coolsingel staan en prijzen te winnen. We zijn bezig met het elftal zo goed mogelijk te laten voetballen en spelers te laten ontwikkelen. Daarbij willen we zoveel mogelijk wedstrijden winnen en over het algemeen leidt dat tot een prijs.”

Slot weet sinds dinsdag dat hij spoedig weer kan beschikken over Ramiz Zerrouki en Yankuba Minteh heeft. De Algerijn en de Gambiaan werden al in de groepsfase uitgeschakeld op de Afrika Cup. Het duel met PSV komt logischerwijs nog te vroeg voor het duo.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Nieuwkoop, Gimenez, Paixão.

