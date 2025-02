Arne Slot, Virgil van Dijk en Cody Gakpo krijgen hetzelfde cijfer na galazege Liverpool

Liverpool had donderdagavond geen kind aan Tottenham Hotspur. Na een 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd wist de club van manager Arne Slot de return op Anfield met liefst 4-0 te winnen. De Nederlandse Reds krijgen dan ook hoge cijfers van GOAL.

Rapporteur Mark Doyle geeft Virgil van Dijk, Cody Gakpo én Arne Slot een 8 voor hun optreden tegen de Spurs. Volgens de Engelse journalist heeft de succescoach uit Bergentheim het goed voor elkaar.

“Het had niet veel beter kunnen gaan voor de Nederlander, met reservespelers Curtis Jones en Darwin Núñez die hun kans grepen. Slot staat in zijn eerste seizoen als manager van Liverpool in de bekerfinale. Een uitgelezen kans om een prijs te pakken voordat de eindfase écht begint”, aldus Doyle.

Doyle heeft genoten van de duels tussen Van Dijk en Richarlison. Laatstgenoemde liet zich vlak voor rust vervangen door debutant Mathys Tel. “Virgil speelde de rest van de wedstrijd rustig door en was verantwoordelijk voor de vierde treffer.”

Gakpo opende de score juist. Doyle is onder de indruk van de Eindhovenaar. “Hij zorgt voor constante dreiging op de linkerflank, met zijn vermogen om langs zijn directe tegenstander te vliegen en gevaarlijk te worden met een schot of indraaiende voorzet. Zijn doelpunt was knap, want het was geen makkelijk schot.”

Amsterdammer Ryan Gravenberch moet genoegen nemen met een 7,5. “Zo’n stijlvolle speler”, oordeelt Doyle. “Zijn voetenwerk is werkelijk fantastisch.”

Door de zege op Tottenham Hotspur mag Liverpool zich opmaken voor de finale van de EFL Cup, waarin Newcastle United op Wembley de tegenstander is. Op zondag 16 maart kan Slot zijn eerste prijs in Engeland pakken.