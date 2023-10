Arne Slot verdedigt zijn pupil: ‘Wil niet zeggen dat hij slecht heeft gespeeld’

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 07:12 • Wessel Antes

Arne Slot is van mening dat Lutsharel Geertruida tijdens de afgelopen interlandperiode helemaal niet zo slecht gespeeld heeft, zo laat de trainer van Feyenoord weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. De 23-jarige verdediger moest het afgelopen week ontgelden bij de analytici vanwege zijn optredens tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) en Griekenland (0-1 winst), maar Slot is een stuk minder negatief over de prestaties van Geertruida.

Onder meer Hans Kraay junior leverde kritiek op Geertruida na het gewonnen EK-kwalificatieduel met Griekenland. Anderen vonden dat de Rotterdammer meer had kunnen doen aan het eerste doelpunt van Kylian Mbappé in de Johan Cruijff ArenA, een paar dagen eerder. Slot stelt dat het allemaal wel meevalt.

“Het systeem van Oranje is anders dan dat van Feyenoord”, aldus Slot. “Als je tegen Mbappé speelt, dan kan ik mij er in vinden dat Geertruida niet eventjes het hele veld gaat oversteken. Dat kun je niet vergelijken met de wedstrijd tegen Grieken. Hij had één ongelukkig moment, maar verder verloor hij niet vaak de bal.”

Toch toont Slot begrip voor de keuze van bondscoach Ronald Koeman. “Ik kon mij wel vinden in zijn wissel. Geertruida had een gele kaart, schoot de bal weg en dan sta je op anderhalve gele kaart, zeker bij een Spaanse scheidsrechter. Dan haal je hem eraf. Dat was een teleurstelling voor Geertruida, maar dat wil niet zeggen dat hij slecht heeft gespeeld. Tenzij je eenmaal de bal verspelen voldoende vindt voor de beoordeling slecht.”

Slot is van mening dat Geertruida in Oranje hoort te spelen. “Ik heb Geertruida al heel goede wedstrijden zien spelen bij Oranje, maar de laatste twee interlands was hij ingetogen. Dat klopt. Tegen de Fransen om Mbappé te verdedigen, tegen de Grieken was hij degelijk, maar niet bijzonder.”

Deze week bracht journalist Mikos Gouka van het AD naar buiten dat Slot twee jaar geleden cruciaal is geweest voor de toekomst van Geertruida bij Feyenoord. “Of Geertruida nou tot het selecte groepje toptalenten moest worden gerekend, dat flink meer moest gaan verdienen, daar was intern niet iedereen van overtuigd. Bij velen leefde toch het beeld van een speler ‘die wekelijks wel een fout maakte’. Slot was in elk geval het meest enthousiast over Geertruida, die nadat de club zijn afscheid via de officiële kanalen al had aangekondigd alsnog voor drie seizoenen bijtekende.”

Feyenoord - Vitesse

Zaterdagavond mag Geertruida zich weer laten zien in het shirt van Feyenoord, dat het in de eigen Kuip opneemt tegen Vitesse. De zesvoudig international, die volgens Transfermarkt inmiddels 35 miljoen euro waard is, gaat in het centrum spelen vanwege het ontbreken van Gernot Trauner (knieblessure). Bart Nieuwkoop neemt daardoor de rechtsbackpositie in tegen de Arnhemmers.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Room; Arcus, Oroz, Isimat-Mirin, Hendriks; Meulensteen, Van Ginkel, Kozlowski; Manhoef, Persson, De Regt.