Arne Slot: ‘Twee spelers hebben ‘sorry’ gezegd, dat was totaal niet nodig’

Feyenoord-trainer Arne Slot kan nog lachen na de Europese uitschakeling. De Rotterdammers vonden voor het derde jaar op rij hun meerdere in AS Roma, dat ditmaal na strafschoppen aan het langste eind trok. Dávid Hancko en Alireza Jahanbakhsh misten namens Feyenoord, en boden daarvoor hun excuses aan na afloop. Dat was niet nodig, zo zegt Slot.

De clubs hielden elkaar na verlenging op 1-1, waardoor ze veroordeeld waren tot strafschoppen. Timon Wellenreuther keerde die van Romelu Lukaku nog. Hancko miste echter direct daarna, voordat ook Jahanbakhsh Roma-goalie Mile Svilar op zijn weg vond. Uiteindelijk klaarde Nicola Zalewski de klus voor de Romeinen: 4-2.

De missers gingen Hancko en Jahanbakhsh niet in de koude kleren zitten. "Zij hebben, misschien tegen medespelers, maar in elk geval tegen mij 'sorry' gezegd", vertelt Slot na afloop aan Veronica. "Ik heb gezegd dat dat totaal niet nodig is. Want als je een strafschop neemt kun je hem maken of missen, die verantwoordelijkheid neem je gewoon."

Toch baalt Slot dat het juist zijn aangewezen specialisten waren die misten. "Hancko heeft een heel goed track record en datzelfde geldt voor Alireza. Dat heeft hij ook op de Azië Cup weer laten zien. In de extra tijd moest hij op 1-1 toen een strafschop nemen. Het is een speler die het gewend is, ik denk dat dat nog wel eens onderschat wordt, die druk."

Verdiend?

Hoewel de nederlaag bitter smaakt, vindt Slot hem niet per definitie onterecht. De keuzeheer vond 'dat hij niet hoefde te klagen' dat Feyenoord er een verlenging uit sleepte. "Niet dat zij zoveel kansen kregen, maar het was ook niet zo dat wij de ene na de andere kans bij elkaar speelden."

"Tijdens dat halfuur verlenging had ik wel het gevoel dat wij sterker begonnen te worden. In die fase had ik het idee van: 'Nou, misschien kunnen we nu scoren.'"

En is Slot AS Roma, en de stad Rome al zat? "Het blijft een prachtige stad", lacht hij. "We zijn uitgeschakeld door een hele sterke tegenstander, die we goed partij hebben geboden. We gaan van na negentig minuten verliezen, naar na verlenging verliezen, naar een penaltyserie. Als we ze volgend jaar weer loten ga ik er toch wel weer met heel veel frisse energie tegenaan."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties