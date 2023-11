Arne Slot tevreden over Feyenoord ondanks nederlaag: â€˜Totale controleâ€™

Arne Slot tevreden over Feyenoord ondanks nederlaag: ‘Totale controle’

Dinsdag, 7 november 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:17

Arne Slot heeft teleurgesteld gereageerd op de nederlaag van Feyenoord bij Lazio. De Rotterdammers hoefden gezien het spel niet te verliezen, maar deden dat wel: 1-0. Na afloop stond Slot verslaggever Wytse van der Goot van Ziggo Sport te woord.

"De teleurstelling over het resultaat overheerst", begint de trainer zijn verhaal. "Maar tegelijkertijd was ik van tevoren heel nieuwsgierig of wij in een uitwedstrijd op Champions League-niveau na Atlético-uit onszelf weer vanuit de opbouw zo konden presenteren als thuis in De Kuip tegen Lazio." Feyenoord was twee weken geleden oppermachtig en stuurde Lazio met 3-1 naar huis.

"Dat heb ik behoudens het eerste kwartier ook vanavond weer gezien. Dus dat vind ik wel heel erg mooi, dat al die uren die we daar instoppen ook terug te zien is aan hoe we opbouwen van achteruit. Op die manier komen we over het algemeen aan onze kansen, of uit standaardsituaties. En die waren er voldoende vond ik, ook kijkend naar hoeveel kansen Lazio heeft gecreëerd, om hier met een resultaat weg te gaan. Maar het mocht niet zo zijn."

"Het is niet dat wij ontelbaar veel kansen gehad hebben, laat dat helder zijn", vervolgt Slot. "Maar wij hadden totale controle over de wedstrijd door onze goede opbouw. We hebben uiteindelijk één schot op doel weggegeven, op Champions League-niveau in een uitwedstrijd. Als je dan het aantal kansen op een rijtje zet dat we gehad hebben, dan waren dat er geen tien of megagrote, maar die waren groot genoeg om daar een goal uit te maken. Dan heb je wel een resultaat en dan hadden we denk ik gekregen waar we, op basis van hoe we ons hier hebben gepresenteerd, recht op hadden."

Vlak voor rust opende Ciro Immobile de score namens Lazio. De aanvaller profiteerde optimaal van het niet op tijd stappen van Lutsharel Geertruida en mocht vrij doorlopen richting het Feyenoord-doel. Immobile omspeelde Justin Bijlow en vond vervolgens de verre hoek. "Daar staat onze verdediging niet op één lijn", blikt Slot terug. "Lutsharel staat er net even iets achter en Quinten verliest een bal op het middenveld. Je kan een bal op het middenveld verliezen, zeker met het aantal mensen dat er nog achter staat. Idealiter staat je laatste lijn kaarsrecht, maar ja, wellicht moest hij (Geertruida, red) ook van verder komen. Dat moet ik nog even terugzien. Maar zij weten dat ene moment dan net om te zetten in een goal, dat is ook kwaliteit."

Slot zegt tevreden te zijn over het opreden van zijn ploeg. "Als je één schot tegenkrijgt op dit niveau, dan ben je daar eigenlijk heel tevreden over. Maar dat ben je niet over het resultaat. En ik snap heel goed als mensen zeggen: 'Je wil toch meer kansen creëren?' Ja, dat zou ik ook heel graag willen en we weten ook wel wat daar voor nodig is. Maar we komen elke keer wel weer in hele goede situaties terecht."

Nieuwkoop

Bart Nieuwkoop moest zich al in de eerste helft laten vervangen met een serieuze blessure. "Dat is een lelijke wond", zegt Slot over de situatie van zijn rechtsback. "Het is nu wel weer goed met hem. Hij loopt in de kleedkamer, maar wel met een enorme bandage om zijn hoofd. Hij is wel weer aanspreekbaar, het gaat wel goed met hem, maar hij had wel een flinke snee in zijn wenkbrauw."