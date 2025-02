Liverpool heeft op bezoek bij Aston Villa enige averij opgelopen. Het elftal van Arne Slot bleef op Villa Park steken op een 2-2 gelijkspel en dat was mede te danken aan een onbegrijpelijke misser van Darwin Núñez. Arsenal kan the Reds door het gelijke spel tot vijf punten naderen.

Slot, die zoals gebruikelijk een basisplek in petto had voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, schoof enkel wat bij zijn voorste vier pionnen. Omdat de Nederlandse trainer niet kon beschikken over Cody Gakpo was er een basisplek voor Curtis Jones. Diogo Jota kreeg in de punt de voorkeur boven Darwin Núñez.

Aston Villa, waar Donyell Malen op de bank begon en er een basisdebuut was voor Marco Asensio en Marcus Rashford, werd overrompeld door Liverpool, dat sterk uit de kleedkamers kwam. Via een volley van Van Dijk en een geblokt schot van Jota stichtten de bezoekers het eerste gevaar.

De voorsprong na een klein halfuur was dan ook een verdiende. Het doelpunt kwam op naam van Mohamed Salah, zijn 24ste van deze Premier League-campagne, maar zal voor een groot deel op het conto van Jota staan, die de bal onzelfzuchtig aflegde op de Egyptische superster. Een koud kunstje voor de begenadigd linkspoot: 0-1.

Wakker geschud door Liverpools voorsprong trapte Unai Emery’s ploeg het gaspedaal in. Het leidde nog voor rust tot twee goals. Eerst zette Youri Tielemans zijn naam op het scoreformulier. De Belg volleerde de bal met een stuit binnen, na matig wegwerken van Liverpool-kant: 1-1.

Via Ollie Watkins kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong op Villa Park. In de blessuretijd van het eerste bedrijf kopte de Engelse aanvalsleider een heerlijke voorzet van Lucas Digne heel knap binnen: 2-1. In de theepauze zal Slot zijn onvrede hebben uitgesproken over het tweede kwart van de wedstrijd.

The Reds namen de regie weer in handen bij aanvang van de laatste 45 minuten. Jota trof na een uur de lat, waarna Trent Alexander-Arnold - op aangeven van wie anders dan Salah - wél raak prikte. De fullback had wel enig geluk dat zijn poging onderweg werd aangeraakt: 2-2.

Liverpool zette de jacht in op de volle buit. Dat invaller Darwin Núñez Slot en zijn ploeg niet op voorsprong zette mag gerust onwerkelijk genoemd worden. Na uitstekend voorbereidend werk van Conor Bradley en Dominik Szoboszlai kon de Uruguayaan de bal ogenschijnlijk simpel binnenlopen, maar hij schoot onbegrijpelijk over.

Het gevaar loerde echter ook heel serieus aan de andere kant. Malen was zo ook goed voor een dreigende poging. De Nederlander liep slim weg bij zijn directe tegenstander maar stuitte vanuit een moeilijke hoek op Alisson.

Jacob Ramsey dacht Villa zelfs voor een tweede keer op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt maakte hij vanuit buitenspelpositie. Vlak voor tijd had Malen de winnende treffer nog op zijn schoen, maar zijn harde inzet zeilde voorlangs en enkele centimeters langs de voor Villa verkeerde kant van de paal.