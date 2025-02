Arne Slot krijgt tijdens persconferentie Liverpool plots vraag over Van Persie en oordeelt dan heel helder over Feyenoords keus

Arne Slot is heel positief over de keuze van Feyenoord om Robin van Persie aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. Dat liet de manager van Liverpool blijken tijdens een persconferentie van the Reds.

Slots Liverpool neemt het woensdagavond op tegen Newcastle United en het elftal van de voormalig trainer van SC Cambuur, AZ en Feyenoord staat er uitstekend voor in de Premier League.

Na 27 duels is het gat met nummer twee Arsenal maar liefst elf punten, al hebben de Noord-Londenaren wel nog een duel tegoed. Slot blikte dinsdagavond vast vooruit op het duel met Newcastle United, waarbij hij een nieuwe grote stap kan zetten richting zijn eerste en Liverpools twintigste Engelse landstitel.

Tijdens die persconferentie kwam ook het onderwerp Van Persie ter sprake. Eerder deze week maakte Feyenoord de aanstelling van de topscorer aller tijden van Oranje wereldkundig en presenteerde zij de nieuwe hoofdtrainer aan de media.

"Hij beschikt over alle ingrediënten om in De Kuip succesvol te zijn", is Slot heel lovend over zijn collega-trainer. "Het is leuk voor hem om terug te keren bij Feyenoord waarvan hij volgens mij zijn hele leven al supporter is."

"Maar ook voor de club is het een uitstekende keuze om hem te benoemen tot hoofdtrainer", vervolgt Slot zijn complimentenregen. "Hij krijgt een zeer goed team onder zijn hoede. En hij heeft de persoonlijkheid om coach te zijn, omdat hij zich niet laat afleiden door wat mensen over hem zeggen."

Van Persie moet de derde plek in de Eredivisie dit seizoen veilig zien te stellen maar krijgt daarbij stevige concurrentie van FC Utrecht en AZ. In de achtste finales van de Champions League is Inter de eerste Europese tegenstander voor Van Persie.