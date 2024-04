Arne Slot reageert met één veelzeggend woord op treffer Ayase Ueda

Arne Slot is behoorlijk in zijn nopjes met het doelpunt van Ayase Ueda. De Japanse spits was in de Adelaarshorst goed voor de 1-3 van Feyenoord en lijkt daarmee de wedstrijd in het slot te hebben gegooid. Het was pas zijn derde treffer in dienst van de Rotterdammers.

Hoewel Feyenoord na rust al enkele kansen creëerde, werd de bevrijdende 1-3 uiteindelijk pas in de 69ste minuut genoteerd Calvin Stengs had een werkelijk fenomenale steekpass in huis op Ayase Ueda, die via het lichaam van De Lange doel trof.

De regie van ESPN liet in de herhaling de reactie van Slot duidelijk hoorbaar voorbijkomen. "Eindelijk", zei de breedlachende trainer, die behoorlijk nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar Liverpool.

Ueda kwam afgelopen zomer voor acht miljoen euro over van Cercle Brugge. Het scoren verloopt de stand-in van Santiago Gimenez, die vlak voor de aftrap geblesseerd afhaakte, maar moeizaam.

De 25-jarige aanvalsleider kwam in alle competities tot 33 potjes, waarin hij in totaal een kleine negenhonderd minuten, slechts twee keer tot scoren namens het elftal van Slot. Tegen Go Ahead, waar hij eindelijk weer eens aan de aftrap verscheen noteerde de Japanner dus zijn derde doelpunt.

