Arne Slot: 'Quinten Timber is bij kennis, maar hij weet niet wat de uitslag is’

Quinten Timber heeft vermoedelijk een zware hersenschudding, zo vertelt trainer Arne Slot voor de camera van ESPN. De middenvelder ging vlak voor het einde van Feyenoord - AZ (2-0) naar de grond toen hij een bal in het gezicht kreeg, waarna hij per brancard van het veld werd gehaald.

“Timber heeft een hersenschudding en hij ligt nog in een aparte ruimte”, vertelt Slot in gesprek met Hans Kraay junior. “Hij is wel bij kennis, maar hij weet niet waar hij nu is of wat de uitslag is. Het is een zware hersenschudding.”

“Er is op dit moment geen aanleiding om te vrezen voor nog erger dan een hersenschudding. Ik verwacht overigens dat dat het is. Toen hij naar binnen ging wilden we natuurlijk meteen weten of hij bij kennis was, al zeiden ze naast de brancard al dat hij wel bij kennis was”, aldus Slot.

Het is een flinke domper voor Feyenoord, dat in de eerste helft ook al Gernot Trauner verloor. De Oostenrijker kampt met een hamstringblessure, bevestigt Slot. Ook Thomas van den Belt kampt met een hamstringblessure en is voorlopig nog niet inzetbaar.

Verder zullen de Rotterdammers het in de halve finale van de beker moeten stellen zonder Santiago Gimenez. De spits kreeg geel in het duel met AZ en mag niet spelen tegen SC Cambuur, NEC of de winnaar van het duel tussen FC Groningen en Fortuna Sittard.

Slot weet dat de Eredivisie-wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en het duel met AS Roma in de play-offs van de Europa League te vroeg komen voor het duo.

Uitgebreidere onderzoeken moeten uitwijzen of de geblesseerde spelers wel inzetbaar zijn voor de return in Rome, die afgewerkt wordt op 22 februari, en de topper tegen PSV op 3 maart.

