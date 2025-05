Arne Slot pleit voor grote aanpassing in spelregels: 'Dat gaat soms door mijn hoofd'

Arne Slot heeft in gesprek met ESPN gepleit voor een flinke verandering in de regels omtrent wisselen. Als het aan de trainer van Liverpool ligt, moet het mogelijk zijn om voortaan een keeper tijdens een wedstrijd te vervangen door een veldspeler.

Een veldspeler die in het veld komt voor een keeper is momenteel nog niet toegestaan. Wel gebeurt het soms dat een speler die al op het veld staat de handschoenen van de keeper aantrekt, op het moment dat de doelman geblesseerd is geraakt of een rode kaart heeft gekregen en het team niet meer mag wisselen.

Slot zou graag zien dat daar verandering in gaat komen. “Ik weet natuurlijk niet of de FIFA of de UEFA er aan denkt om veranderingen in de spelregels aan te brengen”, begint de trainer in gesprek met ESPN.

“Maar het zou me niet verbazen als er ooit de mogelijkheid komt om een veldspeler te wisselen voor een doelman. Bijvoorbeeld als een team in de slotfase een achterstand wil omdraaien.”

“Dat is iets dat door mijn hoofd gaat. Al is het ook weer niet zo’n grote verandering, omdat je nu al af en toe keepers naast hun verdediging ziet spelen.”

Het gebeurt nu al wel eens dat de keeper min of meer op de helft van de tegenstander staat, in de slotfase van een wedstrijd waarin zijn team nog een keer moet scoren.

Maar er moet met de huidige regels dus wel minimaal één keeper op het veld staan, zeggen ook de regels van de KNVB: “Elk team moet een doelverdediger (keeper) hebben wiens shirt van een andere kleur moet zijn dan van de rest van zijn team en het andere team. Als er geen doelverdediger is, kan de wedstrijd niet worden voortgezet.”