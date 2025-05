Arne Slot onthult wat Jürgen Klopp hem stuurde na landstitel van Liverpool

Arne Slot heeft intens genoten van het kampioensfeest bij Liverpool de afgelopen dagen. Dat vertelt de 46-jarige trainer vrijdagochtend op de persconferentie. Slot kreeg ook een bijzonder berichtje van zijn voorganger, Jürgen Klopp.

The Reds rekenden zondag dankzij een 5-1 overwinning af met Tottenham Hotspur en mochten daarna een groot feest vieren. Dankzij die zege werd de twintigste landstitel uit de clubgeschiedenis in de wacht gesleept, waardoor Liverpool nu op gelijke hoogte staat met aartsrivaal Manchester United.

“Ik heb heel veel berichten gehad”, begint Slot op de persconferentie. “Veel waren natuurlijk hetzelfde, maar het is altijd leuk om ze te krijgen. Ik heb geprobeerd om iedereen te beantwoorden. Het was echt geweldig, vooral zondag, natuurlijk. Het was een van de mooiste dagen uit mijn leven. Prachtig om te zien wat het met de mensen deed.”

Slot kreeg ook een berichtje van Klopp, vertelt hij. “Wat hij stuurde? ‘Gefeliciteerd, nu weet je hoe speciaal deze club is en ben je ook onderdeel van de clubgeschiedenis.’ Dat soort dingen. Hij was heel blij voor mij, de spelers, de staf en de fans. Zo kennen we hem ook.”

De Duitser vertelde enkele weken geleden dat hij van plan is om snel voor het eerst een wedstrijd te bezoeken op Anfield. Klopp wilde dat wel pas doen als de landstitel in de wacht was gesleept, omdat hij niks wilde jinxen.

De voormalig trainer van Liverpool verwachtte dat hij op 25 mei, thuis tegen Crystal Palace, in het stadion zal zijn.