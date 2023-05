Arne Slot onthult wat hij Feyenoord-spelers zei na geruchten over Tottenham

Vrijdag, 26 mei 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:54

Feyenoord maakte vrijdagmiddag bekend het contract met Arne Slot te hebben opengebroken en verlengd tot medio 2026. De 44-jarige oefenmeester verbond na een transfersoap, waarin hij nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overgang naar Tottenham Hotspur, zijn toekomst aan de Stadionclub. De geruchten over de toekomst van Slot zorgden voor onrust binnen de Feyenoord-selectie, zo onthult de oefenmeester.

Woensdag volgde de berichtgeving over de toekomst van Slot zich in rap tempo op, terwijl de selectie van Feyenoord de landstitel op Ibiza vierde. Slot kreeg die dag meerdere appjes van zijn spelers. “Zij hebben mij met name woensdag geappt”, zegt Slot op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met Vitesse. “Zij appten: ‘Trainer, u gaat toch niet weg?”, laat Slot weten. “Wat ik toen heb teruggestuurd - ook al wist ik dat ik niet weg ging - was dat ze niet alles moeten geloven wat er in de media staat. Dat had ze niet volledig gerustgesteld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Donderdagochtend stuurde Slot zijn selectie tevergeefs een appje dat hij langer bij Feyenoord zou blijven. “Het was wat kansloos om jongens die op Ibiza zitten om negen uur ‘s ochtends een berichtje te sturen, dus zij hebben dat nieuws waarschijnlijk daarna in de media vernomen.” De trainer laat weten dat er wel tien argumenten zijn om bij Feyenoord te blijven. Eén daarvan is zijn gezin. "Al is dat geen doorslaggevende factor, want als je trainer wordt, moet je beseffen dat je weleens op andere plekken in Nederland óf in de rest van de wereld actief zal zijn.”

Tottenham Hotspur

De berichten uit Engeland dat Slot Tottenham zou hebben misbruikt om er een beter contract uit te slepen bij Feyenoord, betreurt hij. "Het gesprek tussen mijn zaakwaarneemster en Te Kloese is begonnen met de mededeling dat ik hoe dan ook bij Feyenoord zou blijven en dat zij op geen enkele wijze het gevoel moesten hebben dat geïnteresseerde clubs gebruikt werden in de onderhandelingen op die dag. Als je mij iets nieuws wil aanbieden, doe je dat op basis van de prestaties of omdat je vindt dat ik dat verdien. Maar niet onder druk van andere clubs."

“Donderdagochtend, toen er zoveel rumoer ontstond en zoveel gezegd en geschreven was over mij, vond ik het verstandig om in ieder geval aan te geven dat ik sowieso zou blijven bij Feyenoord. Daarmee voorkwam ik dat er nog anderhalve dag dingen geschreven zouden worden waar ik dan in ieder geval niet goed in naar voren zou komen. Dat moet je accepteren, want dat is onderdeel van het vak. Het werd wel een beetje erg massaal, moet ik zeggen. Als de waarheid anders ligt, moet je dat denk ik communiceren. Dus vandaar dat we donderdagochtend naar buiten hebben gebracht dat ik zou blijven.”