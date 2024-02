Arne Slot moet zondag bij Feyenoord - Sparta twee belangrijke spelers missen

Feyenoord kan zondag in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam niet beschikken over Gernot Trauner en Quinten Timber. Beide spelers vielen midweeks uit in het TOTO KNVB Beker-duel met AZ en zijn niet fit genoeg om zondagavond aan de aftrap te staan in De Kuip.

Timber liep in het met 2-0 gewonnen duel met de Alkmaarders een zware hersenschudding op. De middenvelder kreeg in de slotfase van het duel een bal van teamgenoot Igor Paixão vol in zijn gezicht geschoten. Vervolgens kon Timber niet op eigen kracht het veld verlaten.

Na afloop van het duel liet Slot al weten dat het er niet goed uitzag voor Trauner en Timber. "Trauner heeft een hamstringblessure, dat is heel vervelend. Maar als je een speler zo van het veld af ziet gaan als Quinten Timber, dan ben je heel blij te horen dat hij wel bij kennis is."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De verwachting is dat Timber vrij snel weer kan aansluiten bij de selectie. Voor Trauner geldt dat in mindere mate. "Trauner zal voor Feyenoord meerdere weken niet inzetbaar zijn vanwege een bovenbeenblessure", schrijft Feyenoord.

Tegenover de blessuregevallen staat de terugkeer van Alireza Jahanbakhsh in de selectie. De Iraniër speelde een uitstekende Azië Cup, maar moest met zijn land in de halve finale zijn meerdere erkennen in Qatar. De terugkeer van de rechtsbuiten moet Slot weer wat meer lucht geven in de voorhoede.

Eerder dit seizoen mocht Feyenoord niet klagen dat het een punt overhield aan de onderlinge ontmoeting met Sparta op Het Kasteel. Feyenoord stond lange tijd met 2-0 achter, maar speelde uiteindelijk gelijk (2-2). "Wij kwamen daar goed weg, omdat we een kwartier voor tijd nog met 2-0 achter stonden", weet Slot.

"Alleen al in die wedstrijd werd voor mij duidelijk dat Sparta ook dit seizoen weer over hele goede spelers beschikt. Ze spelen goed en verzorgd voetbal en op basis daarvan hebben ze qua resultaat niet altijd gekregen wat ze verdienden. Daarnaast komen ze zeker in uitwedstrijden goed voor de dag."

Bekijk Feyenoord - Sparta Rotterdam live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties