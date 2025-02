Arne Slot moet vrezen voor vertrek van sleutelspeler bij Liverpool na vergaande interesse van Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Ibrahima Konaté, zo weet ESPN te melden. De Franse verdediger zou zelf ook oren hebben naar een vertrek bij Liverpool.

Komende zomer gaat PSG een bod in Engeland neerleggen voor de 25-jarige mandekker. De club ziet in Konaté de ideale partner van aanvoerder Marquinhos. Ook wordt de Braziliaan dit jaar 31, dus wil PSG een toekomstbestendige verdediging bouwen.

Konaté zelf ziet een overstap naar het Parc des Princes wel zitten. De Fransman met Malinese roots werd geboren in Parijs en zou graag terugkeren in de stad. In het verleden speelde hij in de jeugd van Paris FC.

Een eventueel vertrek van Konaté zou een flinke aderlating zijn voor Arne Slot. De coach van The Reds ziet in hem namelijk de ideale partner van Virgil van Dijk.

Slot stelde Konaté dit seizoen in nagenoeg alle wedstrijden op. Konaté miste slechts zes Premier League-duels dit seizoen, en dat had alles te maken met een knieblessure.

Het contract van de geboren Parijzenaar loopt op Anfield door tot medio 2026. Hij ontving wel al een nieuw aanbod van Liverpool, maar die heeft hij voorlopig naast zich neergelegd. Het is dus nog niet zeker dat hij na de zomer nog in Engeland actief is.

Komende zondag komt het Liverpool van Slot weer in actie. De ploeg gaat dan, met Konaté in de gelederen, op bezoek bij Wolverhampton Wanderers, dat zeventiende staat in de Premier League.