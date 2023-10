Arne Slot moet lastminute wijziging aanbrengen in verdediging Feyenoord

Zondag, 8 oktober 2023 om 11:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:22

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met PEC Zwolle bekendgemaakt. Ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid voert de oefenmeester drie wijzigingen door. Santiago Gimenez keert terug in de basis, net als Yankuba Minteh. Ayase Ueda en Ramiz Zerrouki moeten plaatsnemen op de bank. Opvallend genoeg ontbreekt Gernot Trauner helemaal in de wedstrijdselectie van Feyenoord, dat meldt dat de verdediger klachten heeft overgehouden aan het duel in Madrid en hierdoor niet inzetbaar is. Het duel begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat in Zwolle. De verdediging bestaat door de absentie van Trauner uit Bart Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer en Quinten Timber staan achter nummer 10 Calvin Stengs op het middenveld, die dus weer een linie terugzakt. De weer teruggekeerde Gimenez wordt aan de flanken bijgestaan door Minteh (rechts) en Igor Paixão (links).

?? Gernot Trauner heeft klachten overgehouden aan de wedstrijd in Madrid en is niet fit genoeg om te spelen.#pecfey https://t.co/sJDwHnPqyO — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 8, 2023

PEC staat op een verdienstelijke elfde plaats, al zal het gevoel de laatste weken niet geweldig zijn geweest. De ploeg van trainer Johnny Jansen behaalde uit zijn laatste drie wedstrijden één punt. De Zwollenaren gaven dit seizoen al drie keer een 1-0 voorsprong weg en in twee gevallen leidde dat tot puntenverlies. PEC-supporters zetten vraagtekens over de fitheid van de selectie. Jansen zelf kent daar geen enkele twijfel over, liet hij weten bij RTV Oost. “Qua fitheid zijn we één van de beste ploegen van de Eredivisie.” Voor de aan zijn knie geblesseerde aanvoerder Bram van Polen komt het duel te vroeg.

Slot had de hoop dat Luka Ivanusec weer van de partij zou zijn, maar de Kroaat ondervindt nog te veel last van zijn enkelblessure en traint nog niet buiten. “Het is jammer dat we niet over hem kunnen beschikken, maar we hebben voldoende uitstekende buitenspelers over”, liet Slot weten tegenover Feyenoord TV. Zonder Ivanusec maakte Feyenoord midweeks indruk tegen Atlético, ondanks dat het duel verloren ging (3-2). Gimenez, die wegens een schorsing ook gemist werd in de Spaanse hoofdstad, kreeg deze week een fraaie individuele onderscheiding. De Mexicaan is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand september.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Reijnders, Kersten, Lam, Mac Nulty; Van den Berg, Buurmeester, Huiberts; Velanas, Vellios, Namli

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.