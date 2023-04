Arne Slot lovend na eenvoudige zege: ‘Hij klopt zeker op de deur’

Zondag, 16 april 2023 om 19:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:12

Arne Slot is blij met de 0-3 zege van Feyenoord op SC Cambuur. De 44-jarige oefenmeester toont zich echter ook kritisch. Na de openingstreffer van Santiago Giménez wist Sebastian Szymanski de marge pas in het tweede bedrijf te verdubbelen. Slot is van mening dat het veel te lang duurde voordat Feyenoord het verschil wist te maken. Een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde was volgens de trainer Igor Paixão, die als rechtsbuiten de voorkeur kreeg boven Alireza Jahanbakhsh.

De ban werd binnen het kwartier gebroken door Giménez. Feyenoord wist het krachtsverschil vervolgens voor rust niet verder uit te drukken in de score, al raakte het wel driemaal het aluminium. De koploper van de Eredivisie gooide het duel uiteindelijk vroeg in de tweede helft in het slot via een fraaie goal van Szymanski. “Ik vind dat het veel te lang geduurd heeft voordat we het verschil gemaakt hebben”, zegt Slot voor de camera van ESPN. “Ik had het gevoel dat als we qua tempo één tandje hoger hadden gespeeld, we wel eerder naar 2-0 of 3-0 waren uitgelopen.”

Paixão liet zich in positieve zin zien tegen Cambuur met een assist bij de openingstreffer en een handvol sterke acties. Slot is tevreden over het optreden van de Braziliaanse vleugelaanvaller. “Paixão heeft tegen Sparta Rotterdam (1-3 winst, red.) meegedaan omdat Jahanbakhsh geschorst was. Toen liet hij zich zien met een treffer en was hij heel dreigend. Vorige week tegen RKC Waalwijk (5-1 winst, red.) viel Alireza vlak voor de aftrap geblesseerd weg, dus Paixão klopt op de deur.”