Arne Slot looft ‘uitblinker’: ‘Hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 15:42 • Lars Capiau • Laatste update: 17:32

Arne Slot is maar wat blij met Calvin Stengs. De oefenmeester sprak op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente lovende woorden over zijn pupil. Daarnaast liet hij weten dat de Rotterdammers ongeschonden uit de strijd met Lazio (3-1) zijn gekomen.

Op de vraag of Stengs de verwachtingen van Slot overtreft, antwoordt de geboren Bergentheimer bevestigend. "Ik wist dat hij het in zich had, maar dat hij het zo snel voor elkaar zou krijgen... Dat is altijd afwachten."

"Maar hij is ook altijd afhankelijk van zijn elftal", plaatst Slot direct een kanttekening. "Want hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi. Het is fijn om te zien dat het elftal dusdanig goed samenspeelt dat het individu daarin dan ook kan uitblinken."

De classificatie van uitblinker wil Slot echter niet aan een individu geven. "Dat geldt voor Calvin, maar ik doe bijna iedereen tekort als ik die niet als individu noem die ook aan het uitblinken is", prijst de oefenmeester zijn selectie.

Stengs is daarnaast een harde werker, betoogt Slot. "Ik hoor van de fysieke staf altijd terug dat Calvin er ongelofelijk veel tijd en energie instopt om ook buiten het veld sterker en fitter te worden."

"Dat wij zo snel al goed spelen, helpt Calvin ook om rendement aan zijn spel toe te voegen", vervolgt Slot, die in het verleden al samenwerkte met Stengs bij AZ. "Als je teruggaat naar de periode dat we bij AZ samengewerkt hebben, toen was Calvin ook al heel goed."

"Daarna ben ik hem een tijdje uit het oog verloren, maar als er weer een vacature open komt ga je toch er weer even induiken. Dan zie je dat hij nog heel veel dingen had die hij toen ook had en dan hoop je dat je heel veel rendement uit hem kan gaan halen", besluit Slot zijn lofzang.