Arne Slot laat zestienjarige meetrainen én dromen van de Champions League

Dinsdag, 12 september 2023 om 14:20 • Wessel Antes • Laatste update: 15:11

Thijs Kraaijveld (3 mei 2007) trainde dinsdagochtend mee met de selectie van Feyenoord, zo meldt 1908.nl. De zestienjarige middenvelder, die binnen de jeugdopleiding bekendstaat als een van de grootste talenten van de Stadionclub, kreeg in aanloop naar de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen sc Heerenveen van komende zaterdag de kans om te ruiken aan het eerste elftal. Kraaijeveld maakt tevens deel uit van de spelerslijst van Feyenoord voor de groepsfase van de Champions League.

Kraaijeveld is een tweebenige middenvelder die zowel controlerend als aanvallend uit de voeten kan. Officieel hoort hij nog in Feyenoord Onder 17 te spelen, maar de Rotterdammers laten hem dit jaar rijpen in het Onder 18-elftal dat wordt getraind door Robin van Persie. Dat elftal start volgende week dinsdag aan de Youth League met een thuiswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Celtic. Kraaijeveld, zal dan hoogstwaarschijnlijk ook van de partij zijn, al mag hij vanwege zijn plek op de B-lijst voor de groepsfase van de Champions League zelfs hopen op meer.

Van Persie liet in een mini-docu over zijn trainerstraject al weten dat Arne Slot hem regelmatig vraagt welke spelers hij in de gaten moet houden. Ook wil de 44-jarige succescoach altijd weten wie er in vorm zijn bij het elftal van Van Persie. “En als hij het niet vraagt, dan zeg ik het toch”, grapte het clubicoon. Kraaijeveld is de afgelopen tijd dus positief opgevallen. Volgens 1908.nl trainden er dinsdag meer jeugdspelers mee, al noemt hij verder geen namen.

Wel maakte de UEFA dinsdag openbaar welke spelers Feyenoord heeft ingeschreven voor de Champions League. De Rotterdammers hebben 25-spelers opgenomen op de A-lijst. Op de B-lijst kunnen spelers worden ingeschreven die geboren zijn op of na 1 januari 2002 en gedurende minstens twee aaneengesloten jaren voor de betreffende club hebben gespeeld, vanaf hun 15e levensjaar tot op heden. Feyenoord heeft Kraaijeveld dus op die lijst gezet, maar ook spelers als Jaden Slory en Shaqueel van Persie maken deel uit van de B-lijst. Beiden hebben een vader die in het verleden voor Feyenoord speelde.

Volledige Champions League-selectie van Feyenoord:

Doelmannen: Justin Bijlow, Timon Wellenreuther, Kostas Lamprou, Mikki van Sas (A-lijst); Mannou Berger, Matéo Husselin, Tim Haksteeg (B-lijst).

Verdedigers: Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Marcos Lopez, Gernot Trauner, Dávid Hancko (A-lijst); Lugene Arnaud, Jayden Candelaria, Lars De Blok, Rainey Breinburg, Paris Elmensdorp, Milan Hokke, Sem Valk, Djomar Giersthove, Lucas Gardenier, Bjorn Otte, Sam Ringeling (B-lijst).

Middenvelders: Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Calvin Stengs, Thomas van den Belt, Mats Wieffer, Ondrej Lingr (A-lijst); Amir Rais, Mike Kleijn, Thijs Kraaijeveld, Jan Plug, Diego Rambocus, Zino Sneijer, Furkan Ulutas, Antoni Milambo, Gjivai Zechiël (B-lijst).

Aanvallers: Alireza Jahanbakhsh, Ayase Ueda, Javairo Dilrosun, Igor Paixão, Luka Ivanušec, Yankuba Minteh, Leo Sauer, Santiago Giménez (A-lijst); Nesto Groen, Delano van der Heijden, Fabiano Rust, Jaden Slory, Shaqueel van Persie, Zepiqueno Redmond, Aymen Sliti (B-lijst).