Arne Slot laat perszaal lachen met scherpe opmerking op vraag van journalist

Hoewel Liverpool het kampioenschap al even binnen heeft, staan er de komende week nog twee wedstrijden op het programma in de Premier League. Zaterdag was Arne Slot op de persconferentie scherp als altijd.

Komende maandag gaat Liverpool op bezoek bij Brighton & Hove Albion, waarna het volgende week zondag het seizoen afsluit met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Laatstgenoemde speelt deze zaterdag nog de FA Cup-finale tegen Manchester City.

Op de vraag of Slot nog wel gefocust is op de laatste twee wedstrijden, antwoordt hij gevat. “Heb je me deze week gezien op social media?”, grapt de Nederlander, waarna de hele perszaal kan lachen om zijn opmerking.

“Zelfs als je daar feest viert, betekent dat niet dat je niet aan iets anders denkt”, vervolgt hij. “Het grootste deel van mijn gedachten zijn inderdaad bij volgend seizoen.”

“Maar dat zou ook zo zijn geweest als deze twee laatste wedstrijden nog wel ergens om gingen. Nu weten we waar we aan toe zijn, dus denk ik dat het normaal is dat mijn gedachten voornamelijk naar volgend seizoen gaan.”

Tijdens de persconferentie gaat het ook over de aanstaande transferzomer. Van Trent Alexander-Arnold is het inmiddels duidelijk dat hij Liverpool zal verlaten, maar Slot hoopt dat de rest van de groep zoveel mogelijk intact blijft. Ook Federico Chiesa ziet hij graag blijven, ondanks de weinige minuten die hij dit seizoen maakte.

“Hij heeft hier zeker nog een toekomst, zoals iedereen die voor ons speelt”, aldus Slot. “Als hij volgend seizoen fit terugkeert en ik hem minuten kan geven in de voorbereiding, kan hij conditie opbouwen en de volgende stap zetten. Is hij goed genoeg? Ja, maar Lucho (Díaz, red.), Cody (Gakpo, red.) en Mo (Salah, red.) verdienden mijn vertrouwen.”