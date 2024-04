Arne Slot laat Marcos López links liggen voor Feyenoord - Ajax

De opstelling van Feyenoord voor de Klassieker tegen Ajax is bekendgemaakt. Trainer Arne Slot heeft een basisplaats in huis voor Calvin Stengs, waardoor Ramiz Zerrouki het moet doen met een reserverol. Verder schuift David Hancko door naar de linksbackpositie, waardoor er een plek vrijkomt in de basis voor Bart Nieuwkoop. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De verdediging wordt gevormd door Nieuwkoop, Thomas Beelen, Lutsharel Geertruida en Hancko. Laatstgenoemde vervangt Marcos López, die niet kon bekoren in het midweekse duel met FC Volendam (0-0). Op het middenveld staan Quinten Timber en Mats Wieffer achter nummer 10 Stengs, die drie aanvallers voor zich ziet: Yankuba Minteh, Santiago Gimenez en Igor Paixão.

Feyenoord speelde midweeks een ondermaatse pot tegen hekkensluiter FC Volendam en kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel in het vissersdorp. Met het oog op plek twee is er niet veel aan de hand voor de Rotterdammers, die momenteel zes punten meer hebben dan FC Twente.

Het kampioenschap is nu wel zo goed als verleden tijd, daar PSV na de 5-1 zege op AZ twaalf punten meer heeft. "We kunnen nu wel stellen dat we tamelijk definitief het kampioenschap hebben verloren aan PSV", concludeerde Slot op de clubwebsite. "Dat mag je wel even voelen als je vorig jaar zelf kampioen bent geworden."

Een zege zou Feyenoord zo goed als zeker een Champions League-ticket bezorgen, maar Slot wil niet te ver vooruitkijken. Eerst maar eens zien af te rekenen met Ajax, dat ondanks zijn slechte seizoen zeer serieus wordt benaderd door Slot. "Als je ziet dat wij niet kunnen winnen van de nummer laatst, maakt het dus kennelijk niet uit waar een tegenstander staat op de ranglijst."

"Elke wedstrijd is voor ons moeilijk. Wij zien dit als een topwedstrijd, ook omdat ik vind dat Ajax nog altijd uitstekende spelers heeft. Neemt niet weg dat wij er met heel veel vertrouwen naartoe toeleven. Want we hebben de afgelopen seizoenen al heel veel topwedstrijden gespeeld en onszelf daarin altijd goed gepresenteerd."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Geertruida, Hancko; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Paixão

