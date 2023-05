Arne Slot krijgt historisch salaris plus kampioenspremie: ‘Écht heel veel’

Maandag, 15 mei 2023 om 23:47 • Jeroen van Poppel

Arne Slot wordt rijkelijk beloond voor het binnenhalen van het kampioenschap met Feyenoord. De oefenmeester krijgt volgens Valentijn Driessen een basissalaris van rond de twee miljoen euro per jaar en een gepeperde kampioenspremie. "Ik heb ook gehoord dat hij meer dan een miljoen euro heeft gekregen voor de landstitel en directe kwalificatie voor de Champions League", aldus Driessen in Vandaag Inside.

Daarmee is Slot de bestbetaalde trainer ooit bij de club, zo bevestigt ook Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam in de uitzending. “Hij verdient écht heel veel, maar als je presteert, mag je veel verdienen", vindt Driessen. Slot houdt zijn opties voorlopig open, al benadrukte de coach bij het vieren van de landstitel dat hij nog twee jaar vastligt. Al weken wordt de succestrainer in verband gebracht met Tottenham Hotspur, waar hij tot de laatste drie kandidaten behoort.

"Xabi Alonso staat op één, maar die heeft geen tijd om bespreking te voeren, want hij moet presteren bij Bayer Leverkusen", weet Driessen. "Dus die kaart houdt Slot tegen de borst, want hij wil er zoveel mogelijk geld uitslepen. Hij verdient al ontzettend veel, en het liefst wil hij nog meer dan die twee miljoen euro aan loon. Het is een hele ambitieuze trainer, maar hij is ook gek op geld."

Johan Derksen is groot liefhebber van Slot. "Een oase van rust in deze verloederde voetbalwereld. De man is altijd even beschaafd, zal nooit uit zijn rol vallen, traint goed, echt een ideaal boegbeeld voor je club. Het is eigenlijk de ideale schoonzoon die toch niet saai is, want er komen ook nog verstandige woorden uit." Driessen vult daarop aan: "Hij pakte de microfoon bij de huldiging en zei: 'Maak er een normaal feest van.' Dat is beter dan dat je gaat schreeuwen of zo."