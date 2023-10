Arne Slot komt direct met uitsluitsel over Gimenez én heeft nieuw twijfelgeval

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 23:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:58

Trainer Arne Slot is positief over de speelkansen van Santiago Gimenez tegen Lazio. De Kuip hield zijn adem in toen de Mexicaan strompelend het veld verliet na een uur spelen in het duel met Vitesse, maar de schade valt volgens de trainer van Feyenoord mee. Over de inzetbaarheid van Yankuba Minteh is overigens meer twijfel.

Feyenoord boekte zaterdagavond zonder zich overmatig in te spannen een nieuwe overwinning in de Eredivisie. In De Kuip waren de Rotterdammers dankzij treffers van Calvin Stengs, Gimenez, Lutsharel Geertruida en Eredivisie-debutant Antoni Milambo met 4-0 te sterk voor Vitesse.

“Ik ben wel blij met de overwinning en ook met grote delen van de wedstrijd, maar ik vond dat we te vaak vastliepen op de zestien van de tegenstander”, concludeert Slot na afloop voor de camera van ESPN. “Ik vond dat we te weinig controle hadden gezien de grote voorsprong.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dan heb ik het overigens niet over het aantal weggegeven kansen, want volgens mij hebben we niets weggegeven. Maar ik vond dat het spel nog iets te vaak heen en weer ging in de tweede helft. We gingen te snel en geforceerd voor een doelpoging, terwijl we het beter konden uitspelen.”

Gimenez verliet na ruim een uur spelen het veld nadat hij een trap had gekregen van Nicolas Isimat-Mirin, al lijkt de schade mee te vallen. “Hij zei tegen mij dat hij een schop heeft gehad. Een behoorlijke. Maar het is altijd beter om een schop te krijgen dan dat je enkel dubbelklapt of je je knieband verdraait.”

“Dit is wel pijnlijk voor hem, maar ik heb wel goede hoop dat hij er woensdag bij is”, vervolgt Slot. “Het is natuurlijk een belangrijke, populaire speler, dus als hij een tik krijgt en op de grond belandt snap ik dat De Kuip angstig wordt.”

“Toch word ik altijd wel ‘blij’ om te zien dat ze gewisseld worden na een schop. Want als ze gewisseld worden na het verdraaien van iets, dan zijn ze er vaak langer uit”, aldus Slot, die overigens nog geen zekerheid kan bieden rond Minteh.

De medische staf was wel wat minder positief over Minteh, die er ook afging. “Het zal morgen (zondag, red.) moeten blijken of hij inzetbaar is. Hij voelde in de sprint iets. Voor zijn wissel had hij nog een volle sprint, dus ik hoopte dat het meeviel.”