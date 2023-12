Arne Slot kiest in de beker wéér voor andere buitenspeler bij Feyenoord

Arne Slot heeft de opstelling voor het TOTO KNVB Bekerduel met FC Utrecht bekendgemaakt. De oefenmeester heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Javairô Dilrosun, terwijl Luka Ivanusec dit keer op de bank begint. Igor Paixão start in plaats van de Kroaat. De wedstrijd in De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 3.

Justin Bijlow staat onder de lat bij de Rotterdammers. De verdediging wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer en Quinten Timber staan op het middenveld achter nummer 10 Calvin Stengs. In de voorhoede wordt spits Santiago Gimenez geflankeerd door Dilrosun (rechts) en Paixão (links).

Feyenoord herstelde zich afgelopen weekend prima van een matige periode door Heracles Almelo kinderlijk eenvoudig aan de kant te zetten (0-4). Om het jaar goed af te sluiten zal ten koste van Utrecht de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker gehaald moeten worden. Begin dit seizoen waren de Rotterdammers nog met 1-5 te sterk voor de Domstedelingen in de Eredivisie. "Het is een understatement dat ze het inmiddels wat meer op de rit hebben", stelt Slot geciteerd op de clubsite.

"Ik zie nog veel dezelfde patronen terugkomen, maar het grote verschil is dat het nu met betere resultaten gepaard gaat." Slot is er in zijn carrière nog niet in geslaagd om het bekertoernooi te winnen. "Wij willen de beker heel graag winnen, ongeacht waar we staan in de competitie. Het is een prijs en je wil in je carrière zo veel mogelijk prijzen winnen. Het helpt om constant uit te kunnen kijken naar een kwartfinale, halve finale of finale, dat zorgt voor energie in de ploeg."

Bij Utrecht loopt het de laatste tijd een behoorlijk stuk beter dan aan het begin van het seizoen. De ploeg van trainer Ron Jans speelde afgelopen weekend teleurstellend gelijk tegen RKC Waalwijk (1-1), maar is inmiddels wel acht Eredivisie-wedstrijden ongeslagen. Utrecht staat bekend als cupfighter, al weet Jans dat Feyenoord de favoriet is. "Als je de beker wil winnen moet je ook wel eens voordat je in de finale staat iets speciaals doen. Als je in De Kuip komt is het altijd speciaal”, blikte hij vooruit op de clubkanalen.

"Ik verwacht heel veel druk vanaf de eerste seconde, aan de bal zullen ze proberen door de linies heen te spelen zoals dat zo mooi heet. Ik zou het wel mooi vinden, zo’n stuntje.” Jans weet dat het beter zal moeten dan tegen RKC. "Er is soms geen logica op onze ploeg te trekken. Als we tegen de betere ploegen spelen, doen we het eigenlijk wel goed. Als we het spel moeten maken tegen andere ploegen, en met name thuis, gaat het toch wat stroever. Ze hebben natuurlijk ook een topscorer (Gimenez, red.). Als hij niet scoort, wordt het alweer iets makkelijker."

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Dilrosun, Gimenez, Paixao.

Opstelling FC Utrecht: Branderhorst; Ter Avest, Flamingo, Viergever, El Karouani; Bozdogan, Jensen, Iqbal; Booth, Romeny, Boussaid.

