Arne Slot kan lichte irritatie niet verbergen: ‘812 schoten op doel gehad’

Zondag, 27 augustus 2023 om 20:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:24

Feyenoord-trainer Arne Slot zag zijn ploeg zondagmiddag met liefst 6-1 winnen van Almere City. De oefenmeester was lyrisch over de twee vroege goals van de Rotterdammers, die na rust echter alleen uit standaardsituaties scoorden. Slot zegt zich na rust te hebben 'opgevreten' op de bank. "Het aantal kansen dat wij in de tweede helft nodig hadden om tot een goal te komen... Dat stemt me niet tevreden."

"Vandaag heb je wel een beetje gezien waar ik me zorgen over maak", vertelt Slot in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "De eerste helft niet overigens, want van de eerste vier kansen scoren we er drie. Het waren ook wel grote kansen, maar het waren goede goals. We geven weinig weg, op twee goede momenten van Almere in de eerste helft na." Slot doelt op twee mogelijkheden voor Thomas Robinet. Met name zijn tweede kans leek niet te missen, maar vlak voor het doel schoot hij tot ongeloof van iedereen op nog geen meter van het doel naast.

"In de tweede keer zit ik me toch weer een klein beetje op te vreten dat we ongeveer 812 schoten op goal hebben gehad", vervolgt Slot met enig gevoel voor overdrijving. "Maar dat we twee standaardsituaties en een penalty nodig hebben om te scoren..." Mats Wieffer tekende na rust uit een hoekschop voor de 4-0, Santiago Giménez benutte vervolgens een strafschop en Quinten Timber maakte uit een hoekschop de 6-1. "De eerste en enige keer dat Almere een schot op goal heeft gehad, ging 'ie er gelijk in. Dus ik vond nog steeds dat wij onszelf zo verschrikkelijk veel tekort doen met ons goede veldspel."

"We zijn zó dominant, we spelen zulk goed voetbal tussen beide zestienmetergebieden in", vervolgt Slot. "En dan komen we in de eindfase en dan vind ik het... Als je in die tweede helft zo verschrikkelijk veel beter bent en je bent uiteindelijk afhankelijk van twee standaardsituaties én een strafschop. Dat vind ik veel te karig voor het overwicht dat je hebt. Ik vind ook dat je vanuit je veldspel tot goals moet komen. Waar ik heel tevreden over ben is de 1-0 en 2-0, die rechtstreeks van het trainingsveld afkomen." De 1-0 viel al in de vierde minuut, toen Timber Giménez een niet te missen kans bood via een fraaie steekpass. De 2-0 kwam op naam van Igor Paixão na uitstekend terugleggen van Calvin Stengs. "Maar ja, het aantal kansen dat wij in de tweede helft nodig hadden om tot een goal te komen... Dat stemt me niet tevreden."