'Arne Slot kan al na één jaar afscheid nemen van zijn tweede aankoop bij Liverpool'

Federico Chiesa lijkt Liverpool al na een jaar te verlaten. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn the Reds in vergevorderde onderhandelingen met Napoli over een overgang van de 27-jarige rechtsbuiten. Chiesa zou dolgraag willen terugkeren naar Italië.

De Italiaan kwam vorig jaar zomer in de laatste dagen van de transferwindow voor twaalf miljoen euro over van Juventus. Zijn eerste jaar op Anfield werd geen succes, daar hij mede door blessures tot slechts dertien wedstrijden in alle competities kwam. Daarin was Chiesa goed voor twee goals en evenveel assists.

Arne Slot zou niet onwelwillend tegenover een vertrek van de rechtspoot staan. Volgens La Gazzetta dello Sport bevinden de gesprekken tussen Liverpool en Napoli zich in een vergevorderd stadium.

Napoli zet in op een huurdeal met koopoptie, terwijl de Engelse landskampioen een verplichte koopoptie wil bedingen. De sportkrant verwacht dat beide clubs uiteindelijk tot een akkoord zullen komen.

Chiesa wil graag terugkeren naar Italië en kan bij Napoli, net als bij Liverpool, Champions League-voetbal gaan spelen. Bovendien denkt de vleugelspeler dat hij in de Serie A weer in beeld kan komen bij het nationale elftal van Italië. Chiesa speelde zijn laatste interland op 29 juni tegen Zwitserland op het EK.

De rechtspoot was de tweede aankoop van Slot bij Liverpool, dat kort daarvoor ook Giorgi Mamardashvili overnam van Valencia. De Georgische keeper speelt dit seizoen nog op huurbasis voor de Spanjaarden en maakt in de zomer de overstap naar Liverpool. De kans is groot dat Caoimhín Kelleher vertrekt, zodat Mamardashvili de tweede keeper kan zijn achter Alisson Becker.