Arne Slot is zeer positief en licht twee spelers van Feyenoord uit

Zondag, 12 november 2023 om 20:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:32

Arne Slot heeft zeer lovende woorden over voor Quinten Timber. De middenvelder van Feyenoord verzorgde in het Eredivisie-duel met FC Twente (1-0) de enige treffer en hij was bovendien betrokken bij meerdere mogelijkheden. Ook de defensie van de Rotterdammers krijgt de complimenten van Slot.

“Ik ben heel blij met deze zege”, concludeert Slot na afloop van de zege voor de camera van ESPN. “Ik vind ook dat wij steeds beter worden in het spelen van topwedstrijden. Waar we tegen Lazio slechts een schot op doel weggaven, hebben we vandaag geen enkel schot op doel weggegeven.”

Al het gevaar in de wedstrijd kwam van Timber. De middenvelder van Feyenoord probeerde het in de derde minuut voor het eerst van precies zestien meter. In de 24ste minuut deed Timber een nieuwe poging, ditmaal van een veel grotere afstand, een meter of 25. De bal draaide af van Ryan, die moest toezien hoe die via het zijnet prachtig binnenviel: 1-0.

“Je ziet eigenlijk dat Quinten het hele seizoen al een goede ontwikkeling doormaakt”, vervolgt de trainer van Feyenoord. “Waar het bij hem vooral om gaat is dat hij fitter is geworden. Eerder had hij ook weleens een mooie actie, maar nu zie je dat hij vaak betrokken is bij goede kansen en regelmatig het middenveld oversteekt.”

“Eigenlijk is dat ook wat we altijd proberen bij Feyenoord: goede spelers halen en die fitter maken. Dan gaan ze er daarna vanzelf beter uitzien. Ik vind hem het beste als hij een controleur naast zich heeft en als er een creatieve nummer 10 voor hem staat.”

“Verder is het ook heel knap wat Gernot Trauner laat zien. Ik ben heel blij dat hij de negentig minuten heeft volgemaakt. Achteraf is het denk ik ook goed geweest dat we hem in Rome gewisseld hebben, want vandaag hadden we hem echt tot het einde nodig.”

“Trauner was ook dusdanig goed dat we hem wel moesten laten staan”, besluit Slot. “Ik zou overigens Hancko, Hartman en Geertruida tekortdoen als ik hen niet zou noemen, want zij hebben zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht een zeer geconcentreerde wedstrijd gespeeld.”