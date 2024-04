Arne Slot is glashelder over zijn toekomst na vraag over interesse van Liverpool

Als het aan Arne Slot ligt, is hij volgend seizoen de manager van Liverpool. Vlak voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles stak de trainer van de Rotterdammers niet onder stoelen of banken dat hij graag de overstap naar Engeland maakt.

"Het enige wat ik erover kan zeggen is dat de clubs in onderhandeling zijn", reageert Slot op de vraag hoe hij tegenover een overstap aankijkt. "Dan zit je zelf in de wachtkamer en wacht je af wat eruit gaat komen."

"Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil", bekent Slot zijn ambities voor komend seizoen eerlijk. De trainer gaat er niet vanuit dat Feyenoord in de weg gaat liggen van zijn gedroomde transfer.

"Nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen, maar daar heb ik alle vertrouwen in", laat de oefenmeester zich optekenen, die verder geen haast predikt bij de contractonderhandelingen.

"Je moet de clubs hun werk laten doen en daar ben ik in afwachting van. Als hoofdpersoon moet je daar ook respect voor hebben. Het zal de komende dagen ongetwijfeld duidelijk worden."

Justin Bijlow

Bij Feyenoord start Justin Bijlow donderdagavond onder de lat. Hij krijgt de voorkeur boven Timon Wellenreuther, die de laatste maanden een uitstekende indruk maakte bij de kampioen van vorig seizoen.

Ook Gernot Trauner start weer eens bij Feyenoord. De Oostenrijker en tevens aanvoerder verdringt zodoende Bart Nieuwkoop uit de basis. Slot geeft tekst en uitleg. "Bijlow en Trauner hebben in de afgelopen jaren veel voor de club betekend. Het is een goed moment om hen wedstrijden te geven om in beeld te komen bij hun nationale teams."

