Arne Slot is een van de twee overgebleven trainerskandidaten voor Tottenham

Maandag, 1 mei 2023 om 16:41 • Guy Habets • Laatste update: 16:57

Arne Slot is serieus in beeld om de nieuwe manager van Tottenham Hotspur te worden. Dat meldt ESPN op basis van goed ingevoerde bronnen. De zendgemachtigde schrijft dat Slot en Julian Nagelsmann de twee overgebleven trainers op de wensenlijst van de Londense club zijn en dat een van de twee de scepter gaat zwaaien bij the Spurs.

Tottenham wil de weg omhoog weer vinden en denkt dat Slot en Nagelsmann beiden bij dat project zouden passen. Het is niet duidelijk wie van de twee een streepje voor heeft, maar zeker is wel dat de interesse in Slot serieus is. Een nadeel voor de coach uit Bergentheim zou wel kunnen zijn dat hij nog een contract bij Feyenoord heeft, dat afgekocht zou moeten worden. Nagelsmann is na zijn ontslag bij Bayern München vrij om te gaan en staan waar hij wil.

Onlangs gaf Ryan Mason, de huidige interim-trainer van Tottenham, nog aan dat ook hij graag een definitieve aanstelling in Noord-Londen zou willen krijgen. Die wens lijkt niet ingewilligd te gaan worden, daar de clubleiding voorlopig alleen oog heeft voor Slot en Nagelsmann. Ze hopen dat een van de twee ervoor kan zorgen dat het huidige seizoen snel vergeten kan worden. Antonio Conte werd al ontslagen vanwege de matige resultaten en zijn tijdelijke opvolger, Cristian Stellini, werd ook vroegtijdig de deur gewezen.

Slot liet in gesprek met Kenneth Perez bij Mirror Talk al eens weten dat hij de Premier League een interessante competitie vindt. "Ik denk dat er op een gegeven moment een tijd komt waarin je als trainer ook eens in het buitenland gaat kijken. Het zou natuurlijk kunnen dat dat moment al van de zomer is. Er zijn altijd clubs die voorbij kunnen komen waar je – als het aan mij ligt – geen ‘nee’ tegen kunt zeggen en de Premier League is natuurlijk de nummer één competitie van Europa."